【羽毛球】戴資穎東京奧運後退役改口風　「打完下個賽季再決定」

25歲的戴資穎仍處職業生涯巔峰，早前接受訪問時卻萌生退意，表示或許在東京奧運後退役。 為羽毛球壇拋下一枚震撼彈，令她一再被追訪，還稍為改變口風，惟盛年引退似已無可避免。

現時世界排名第一的戴資穎，今年6月生日後才滿26歲，原先今夏將是她第三度出戰奧運會。不料新型冠狀病毒Covid-19肆虐令東京奧運延期一年。

2012、2016兩屆奧運「小戴」抽籤運甚差，16強分別遇上中國球手李雪芮和印度球手仙杜出局，今屆她本人成為大熱門，奪牌機會高唱入雲，冷不提防竟已是她的最後一舞。

仍在當下之年的戴資穎已考慮退役問題。（資料圖片／張浩維攝）

完成下個賽季再作決定

她最新接受世界羽球聯會（BWF）訪問時稍改口風，東京奧運後是否即時退役似有轉機，「我會等打完下個賽季再來做決定，我最近的計畫是完成下個賽季。」

然而1994年出生的「小戴」，去年受訪時堅持30歲前一定退役。當時她向世界羽聯披露：「自從上次的奧運後，退休是我一直在思考的問題，我不認為我能打到2024年。」那一年戴資穎將滿30歲，也是奧運年，如此一來，東京奧運或許會成為戴資穎出戰的最後一屆。

+ 6 + 5 + 4

疫情下寄情砌圖

沒有比賽的日子，「小戴」不用舟車勞頓，正好可以休息充電，也有參與羽毛球以外的其他運動，惟羽毛球訓練如常：每天早上7時出門，8時半訓練到11時，午餐和休息後再在下午2時繼續訓練，下午5至6時結束。

空出來的時間，她除看電影之外，近日有個新愛好，「我最近在進行的是4千片的拼圖，還沒完成，但快了，我只有空檔才會拼，在訓練外的時間和休息時，通常都是周末。」