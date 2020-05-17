足球│基亞連尼評沙治奧拉莫斯犯規大師級　刻意傷害沙拿無誤

意大利國腳基亞連尼（Giorgio Chiellini）的新自傳未正式推出已一再惹火，繼日前被揭內文聲稱「巴洛迪利應被掌摑」後，再被披露他在書中提到2018歐聯決賽爭議一幕。 該仗一大轉捩點是皇家馬德里守將沙治奧拉莫斯夾跌利物浦前鋒沙拿，導致該名狀態大勇的埃及射手因傷離場，基亞連利讚揚那是拉莫斯的「大師級」演出。

正所謂同行相輕，據西班牙《阿斯報》所披露的自傳內容，同為頂級守將的基亞連尼卻大方讚揚沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos），形容對方為「世界上最佳後衛」。

與此同時，又踢爆對方在2018年歐聯決賽爭議一幕並非無辜。「他對沙拿所做的實在高招」，並寫道，「他，沙治奧大師，一直在說自己不是有心（弄傷沙拿），但他根本就意識到，像他那像緊緊夾着對方手臂倒在地上，10次之中有9次必定會令對手的手臂折斷。」

基亞連尼新書爆大鑊

該戰雙方開局互有攻守，上半場31分鐘比數仍為0：0，拉莫斯與沙拿在一次爭奪皮球的過程中，夾着對方的右手然後順勢將對方摔落地，拉莫斯的上半身重重壓在沙拿身上，導致後者左肩猛力着地後脫臼。

人生第一次歐聯決賽，沙拿一度希望繼續比賽，惟傷勢實在太重，被逼淚着離開球場。失去狀態大勇的沙拿，戰情隨即傾向皇馬一方，加上利物浦門將卡列奧斯被沙治奧拉莫斯一次撞擊後，兩度犯下難以置信的低級失誤，終以1：3落敗。

沙治奧拉莫斯賽後多次強調，自己當時並非有心弄傷沙拿。然而同樣身為防守專家，基亞連尼看得一清二楚，直指對方那些「處於紅牌邊緣的凶悍攔截，是他魔鬼踢法的一部分」，而且當時肯定是刻意傷害沙拿。

重溫拉莫斯摔跌沙拿一幕

沒有拉莫斯 皇馬防線有如青年軍

基亞連尼大膽說穿拉莫斯的詭計，還指出對方弱點，「你可以說他是一個衝動的後衛，戰術意識不高。每季皇馬所失8至10球，他都要負上責任，換轉是我，失掉2至3球已經被屠宰掉。」

「他是個技術上乘的球員，像是前鋒多過後衛，跟我完全相反。」基亞連尼點出拉莫斯跟他不同之處，並讚揚：「皇馬沒有他的話，便會變成一支沒有後防的球隊。沒有他，華拉尼、馬些路和卡利祖就如預備組的小伙子一樣。」

基亞連尼一邊稱讚對方，一邊又在弄傷沙拿這宗爭議事件多踩拉莫斯一腳，實在令人哭笑不得。也許球星自傳就是這樣，總是需要一些引發巨大爭議的話題炒熱銷量。早前他已因書中提到同胞巴洛迪利，指對方「2013年在洲際國家盃的態度應該受到掌摑」，被巴神揶揄不夠膽像堂堂男子漢般當面對質，及後在直播節目中為此向巴洛迪利道歉。