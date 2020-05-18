【英超】利物浦前線三叉戟被拆散也不怕　17歲「新奧雲」早在陣中

英超今季領頭羊利物浦，由沙拿、文尼和法明奴組成的前線三叉戟組合攻力強大，頻頻傳出西甲兩大豪門皇家馬德里和巴塞隆拿有意高價撬人消息，令人憂慮一旦被迫拆夥，紅軍勢必深受打擊。 於是乎，市場同時持續傳出利物浦有意收購前鋒人選。不過紅軍陣中一個入球如麻的17歲少年，或許已足以解決有關問題。

近日埃及國家隊前助教爆料，2018年夏天，皇馬向沙拿開出優厚條件，不過埃及射手認為自己在利物浦過得舒適，拒絕了銀河艦隊。那一年歐聯決賽，皇馬守將沙治奧拉莫斯摔跌沙拿，後者肩膀脫臼被逼退下火線，養傷多月後復出，始終未能重拾最佳狀態。

自此以後，紅軍另一鋒將沙迪奧文尼踢出生涯巔峰狀態，皇馬亦將目標由沙拿轉向文尼身上，巴西前鋒法明奴則被巴塞和拜仁盯上。由此可見，各大豪門均對利物浦前鋒三子虎視眈眈。

利物浦當然要為此及早部署，萊比錫24歲前鋒迪姆華拿（Timo Werner）盛傳是收購目標之一。而利物浦體系之內，亦有一個近半年冒升極快的超級新星──禮頓史釗活（Layton Stewart）

各大豪門對利物浦三叉戟虎視眈眈。（資料圖片）

利物浦年僅17歲小將禮頓史釗活入球能力超凡。（網上圖片）

謝拉特一手提拔 曾一季入56球

禮頓史釗活7歲已加入利物浦，由U7開始效力至今。他跟前隊長謝拉特一樣，來自利物沛浦市海頓鎮（Huyton），與同門師兄阿歷山大阿諾特就讀同一間中學Rainhill High。自小球技出眾，時時「跳級」，曾為紅軍U16一季攻入56球之多。

15歲那年，他已被時任U18領隊謝拉特提拔，並獲得與一隊成員一起操練的機會，表現令教練團隊印象深刻。仍只有17歲的他今季升上U23，已取得16個入球，平均每96分鐘攻入一球，效率較今季每171分鐘攻入一球的射手沙拿更高。

禮頓史釗活視利物浦大師兄奧雲、科拿為學習對象。（網上圖片）

利物浦兩大傳奇為學習對象

自小已是利迷，他以同為頂級射手的大師兄科拿和奧雲為模彷對象，即使2002年出生的他，未能親眼見證兩大師兄全盛時期，幸好世上有視像平台，「我時常在YouTube看他們，因為他們跟我相似，總是在龍門框附近徘徊，時常在後衛之間找機會，闖入禁區近距離射門。」

他甚至曾分別向二人取經，「我跟科拿傾談過兩次，他說簡單的入球跟漂亮入球一樣好。我也跟奧雲傾過數次，他給予我做什麼才能晉身一隊的忠告。」

「新奧雲」禮頓史釗活

「新奧雲」為入球而生

禮頓史釗活眼中似乎只有入球，「如果我沒有入球，我會很生氣，數天不跟父母說話。不過若球隊贏波的話，我也會開心。」

利物浦前線三叉戟各有戰術功能，小伙子卻是近年較罕見的純射手，似乎不太符合領隊高普的戰術風格。即使如此，今季他已數次被高普列入後備名單。

小伙子志氣極高：「我希望跟他們（科拿和奧雲）一樣出色，甚至超越他們」。連利物浦青年軍總監Alex Inglethorpe也稱，「要好好留意他，只要他想要的話，可以達到任何高度」。

當年科拿、奧雲同是少年成名，升上一隊，一鳴驚人之時正是17歲，時隔20多年，禮頓史釗活會否成為紅軍下一個自家培育的世界級射手？

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