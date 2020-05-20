【足球熱話】C朗定美斯誰更佳掀新一章　卡路士：兩人都及不上他

C朗定美斯誰是最佳球員的爭拗，無日無之，每個人心中都有自己的答案，不過對於巴西名宿羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）而言，兩人也跟一個球員相差一個檔次。

美斯和C朗拿度被公認是當今最佳球員，甚至是史上最佳，但卡路士並不認同。（資料圖片）

卡路士認為，世界上不會有另一個朗拿度（Ronaldo），就連美斯、基斯坦奴朗拿度或尼馬均無法跟他這位巴西國家隊隊友相提並論。

「朗拿度在練習時已鶴立雞群，他是最優秀的。世上永遠不會有另一個『外國人』朗拿度，連尼馬、基斯坦奴（C朗）或美斯也不可以，朗拿度是獨一無二的。」

卡路士認為朗拿度的水平，連C朗和美斯也達不到。（資料圖片）

卡路士與朗拿度在皇家馬德里共事5年，熟知「大哨」的優點，「我們的年代入球較難，那時足球較體力化，攻擊球員受保護較少，但朗拿度仍能做到任何事情。」

「大哨」朗拿度1994年由高士路轉投PSV燕豪芬，17歲初登陸歐洲已一鳴驚人，首季即為球隊轟進30個聯賽入球，歐洲足協盃（歐霸前身）對利華古遜大演帽子戲法，利華古遜前鋒禾拉賽後大讚，「我從未見過一個18歲球員能夠這樣踢球」。

朗拿度足球生涯起跌

+ 6 + 5 + 4

1996年轉投巴塞隆拿，大哨踢出生涯巔峰，不單49戰攻入47球，而且速度、技術、力量兼備，水平遠高於所有對手，因此被西班牙傳媒冠以「O Fenômeno」稱號，讚揚他難以置信的表現，同年當選世界足球先生時，仍只有20歲。

1997年以打破當時世界紀錄的轉會費加盟國際米蘭，他立即適應意甲踢法，攻入25個聯賽入球，獲選意甲最佳球員、再次當選世界足球先生，並首度贏得金球獎（Ballon d'Or）。惟之後陸續受傷患困擾影響表現，1998世界盃決賽嚴重失準、1999年11月在一場比賽中膝部重創，翌年4月復出首仗落場僅6分鐘即倒地，膝部再受重創，幾乎養傷兩季。

朗拿度退役後身型暴漲，跟昔日瘦小少年時期判若兩人。（FIFA TV）

正當全世界以為朗拿度足球生涯已「玩完」，他在2次手術後趕及在2002世界盃復出，並為巴西第五度奪得世界盃。同年夏天，他離開對他有情有義的國米，加盟皇馬。卡路士清楚記得球迷對朗拿度的質疑聲音，「我深知他有多厲害，但他加盟時馬德里很多人並不知道。他令很多人感到驚訝，我記得8萬人（皇馬主場班拿貝球場的容量）也因為他而很開心和驚喜。」

巔峰時期的朗拿度，確是無人能及，可惜嚴重膝傷後表現打折扣。相對而言，C朗拿度和美斯出道至今一直維持極高水平。卡路士跟大哨老友鬼鬼，甚至曾說過自己跟朗拿度同床次數跟太太更多，因此他說C朗、美斯兩人及不上大哨，難免多少有點主觀成份。

2003年碧咸加盟皇馬，與施丹、費高、朗拿度、魯爾和卡路士組成銀河艦隊六條煙，卡路士說當時球會氣氛一流，「就算隊中有好些大牌球員，那也只是一班偉大的人一起工作，我們是好朋友，至今仍然是。」

卡路士與朗拿度