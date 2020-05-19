朗尼在曼聯效力13個球季，期間助球隊贏盡不同殊榮，他曾經與C朗拿度及泰維斯等球星合作，但令該名前曼聯鋒將認為韓國籍中場朴智星在陣中的重要性，可以媲美C朗拿度。

朗尼在2004年加盟曼聯，效力13個球季，曾與不同年代的球星合作，當年與C朗拿度﹑泰維斯及貝碧托夫合組極豪華的鋒線，直至後期夥拍馬迪爾及拉舒福特等後起之秀，見證曼聯的起起跌跌。

「籃球之神」米高佐敦紀錄片《The Last Dance》，朗尼亦是觀眾之一，他認為在足球世界中，領銜的球星重要外，亦有一眾努力不懈的「綠葉」扶持下，才可以成就一支出色的球隊，而當年隊友朴智星與費查正是隊中的「無名英雄」。

朴智星在陣中的無私奉獻，是陣中的無名英雄。（網上圖片）

朗尼與朴智星曾合作7個球季，朗尼對「三肺星」的評價非常高，更稱他在隊中的重要性可媲美C朗，「當一個12歲的小朋友而言，他們當然認為C朗拿度是當年曼聯的最佳球員，而他們或許不認識誰是朴智星，但他是曼聯其中一名偉大的球員，往往在陣中為球隊貢獻，他是球隊成功的主因之一。」

當年朗尼與C朗拿度及泰維斯組成的鋒線，一直是傳媒的焦點所在，但一眾如朴智星的綠葉球員亦相當值得報道，而朗尼亦為他們抱不平，「不少人說當年的曼聯星光熠熠，但我們的強項在於搶走對方的腳下球，然後隨即快速反擊，這些功勞需要歸功於朴智星及費查等人，他們的貢獻絕對不亞於我﹑C朗或泰維斯，沒有他們的付出我們並不能有機會建功。

朗尼與朴智星合作7季，他對該名韓國名將評價甚高。（網上圖片）

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朴智星在2009/10球季歐聯16強鬥AC米蘭的賽事，他完美執行費格遜的戰術，使朗尼至今依然記憶猶新，「當年派路的傳送能力無庸置疑，每場平均交出110球，而其中超過一半是向前傳送，若卡卡或舒夫真高接應的話，將對曼聯的防線相當大壓力。所以，當時費格遜給予朴智星一個指令，就是嚴防派路，結果他令派路全場僅交出約40球，其中95%亦是向後傳，他完成了一個艱難的任務。」

朴智星當年嚴防派路，令對方吃盡苦頭。（網上圖片）

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