英超│熱刺主帥普捷天奴正式回復自由身　重新出發希望再戰英超

阿根廷籍教練普捷天奴去年11月，與熱刺分道揚鑣，但到今日（5月19日）才算正式離開這間倫敦球會。 普帥離開熱刺，勢必成為不少球會的目標，外國傳媒有傳西甲的馬德里體育會對普帥有意思，但本人希望留在英超。

普帥今季首12戰只得3勝，11月中熱刺一度排在第14，歐聯更曾在主場被德甲班霸拜仁大炒2：7，終於11月19日主場與錫菲聯打和1：1後，宣布離開熱刺。

普捷天奴透露希望有朝一日再度帶領熱刺。（資料圖片／Getty Images）

英超球會疫境見真情：

+ 9 + 8 + 7

雖然離隊，但普帥仍受熱刺薪酬，如果在今季完結前加盟其他球隊，需要賠償熱刺。或因這個原因，縱有傳聞指曼聯等球會，想羅致48歲的普帥，這名阿根廷名帥仍是按兵不動。

不過，隨英超5月18日原定完結日期過去後，普捷天奴可重新出發，正式回復自由身。

普捷天奴曾領熱刺殺入歐聯決賽，可惜最終與錦標擦身而過。（資料圖片／Getty Images）

普捷天奴任教5年半間，在球迷心目中甚有地位。（資料圖片／Getty Images）

不愁待業 紐卡素最「近磅」

執教熱刺5年半，普捷天奴以相對較少的資金，打造一支有力爭標的球隊，去年歐聯決賽0：2不敵利物浦，是「普帥年代」的熱刺最接近主要錦標的一次。

普帥不愁沒有工作，早已有傳不少球會都有興趣羅致他，最近傳得最似模似樣的，就是正在賣盤的紐卡素。沙特阿拉伯王儲撐腰的沙特投資基金入主紐卡素，十分欣賞普帥於熱刺的表現，希望他可以來投紐卡素，將球隊打造成為歐洲一流球隊。

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