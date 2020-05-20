【英超】利物浦射手魅力滲透犯罪現場　4個沙拿去打劫

英超停擺，一眾球員無波可踢，各自搵「世藝」打發時間，有人在家健身，有人積極行善，有人趁機會享天倫樂。不過，「利物浦前鋒穆罕默德沙拿」竟然走去做賊？

埃及傳媒報道，埃及警方逮捕4名正計劃打劫商店的疑犯，有趣的是，4名疑犯犯案時竟然都是戴着沙拿面具去掩人耳目，場面令人忍俊不禁。

埃及警方發放4名疑犯照片，隨身物品僅有4部電話、手槍、士巴拿和4個沙拿面具。（Masrawy.com）

埃及警方指，事發地點在首都開羅附近城巿納賽爾城（Nasr City）的哈桑寧海卡爾街（Hassanein Heikal Street）一間商店，當時4名「沙拿」正手持士巴拿準備打劫，事敗後逃走當場被保安制服。

印有沙拿肖像的海報和宣傳品，在埃及隨處可見。（路透社）

現年27歲的沙拿是埃及足球當紅人物，為國家隊上陣67次攻入41球；自2017年由意甲羅馬轉投利物浦後已為球隊取得歐聯冠軍，並兩度成為英超神射手。印有沙拿肖像的海報和宣傳品，在埃及隨處可見。

沙拿最近再度表明心跡，稱自己現階段無意離開「紅軍」他投。（路透社）

最近，埃及前助教Hani Ramzy在訪問中指沙拿跟他曾討論皇馬2018年提出的收購，但沙拿還是選擇留在利物浦。不過沙拿的經理人Ramy Abbas其後否認該埃及射手2018年曾拒絕加盟皇家馬德里，沙拿最近亦對他快將離「紅軍」的傳聞一笑置之。

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