【英超】利物浦復操高普真的很高興　復賽一小步個人一大步

英超球隊終可復操了，利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）歡天喜地，他說這只是復賽的一小步，對他個人而言卻是疫情中的一大步。 他接受利物浦官方網站訪問時難掩喜悅之情，同時揚言大家須盡力保護所有人。

對高普而言，疫情中最難過莫過於不能跟一班情同父子的球員每天見面，復操第一天，他極為雀躍，「我真的開心極了。我已急不及待這刻到臨好一段時間，能夠再次回到米活（Melwood）進行小組練習和類似事情讓我很開心。」

他表示本周球隊會再進行新型冠狀病毒Covid-19測試，如果全部職球員呈陰性反應，便可全隊「夫添」訓練。

高普接受利物浦官網訪問，對球隊復操笑逐顏開。（LFCTV截圖）

球員Fit到可跑馬拉松

高普笑言，一眾球員甫歸隊體能狀態已是一流水平，「他們或許可以跑馬拉松！」現在需要做的是讓眾人重新適應場地、球靴和足球。「對身體而言那是個重大挑戰，因為那些小轉向和相關動作、那些足球專項的東西，正是一切關鍵所在」。

疫情下的訓練，他說需要不少創意，「首要和最重要的是傳球和轉向，我們暫時不會允許攔截。男孩們會玩得開心，等待一段很長、很長時間後，他們也急不及待。」足球復賽在即，他認為對所有人也是個良好訊息。

利物浦球員復操夾定著同一件衫

+ 6 + 5 + 4

高普祖家德國的足球聯賽成功復賽，他希望英格蘭也能夠重拾正軌：先是英超聯賽，然後是其他事情，「處理目前情況，處理病毒，確保所有人安全，彼此互相幫助，盡可能留在家中，盡量多做正確的事。」

高普與太太Ulla非常恩愛

他說復操只是一小步，但對他個人來說實在是重大鼓舞：「我很喜歡跟Ulla（高普的太太）留在家中，有時間做不一樣的事情，不過作為足球領隊，我渴望跟男孩們在一起。現在至少可以一個一個、五個五個跟他們同在，我真的急不及待了。」

疫情中的晏菲路

+ 3 + 2

須適應空蕩蕩的晏菲路

德甲復賽，最令人難以適應無疑是閉門作賽。高普坦言，完美的比賽日應該是「座無虛席的晏菲路，兩支優秀的球隊，激烈無比的對決，精彩的入球，然後利物浦取得勝利」。

可是英超即使復賽，卻被迫要在失去全球最佳打氣團的情況下作賽，「我一直不能理解為何人類總是渴望一些不能擁有的事情，當下我們不能得到滿座的晏菲路，惟有盡一切努力，激勵自己踢出最佳表現。」