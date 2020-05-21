【足球轉會】利物浦為買華拿願放走三星籌錢　車路士竟跟他們續約

英超球隊利物浦盛傳有意收購萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner），增強實力，惟一直只聞樓梯響，未見紅軍有任何實際行動。 著名體育網媒The Athletic報道，利物浦受當下疫情影響，今季或跟去年夏天一樣沒有重大收購，想買華拿，必須符合一個不易達到的條件。

迪姆華拿與利物浦領隊高普互相欣賞，表明如果轉會的話，希望出國發展，又說自己踢法非常適合紅軍。雙方合作的最大障礙，是他高達5200萬英鎊的身價。

新冠肺炎疫情令球會收入大受打擊，球會必須同時成功放走陣中三個球員，籌集足球資金才可將此子收歸旗下。

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利物浦希望放走三球星

高普最希望放走的，相信是身價3000萬英鎊的沙基利（Xherdan Shaqiri）。這個瑞士球星即使有級數，自加盟以來卻一直未能搶得正選席位。

報道同時指出，紅軍也希望收到外借球員哈利威爾遜（Harry Wilson）和古積（Marko Grujic）的報價。

問題是，環球疫情令全球主流球季停擺，歐洲各國封城鎖國，所有球會均陷財政困難，今夏要以符合紅軍的估價賣走這三個球員，難度相當高。

利物浦復操圖輯

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車路士令人意外續約決定

另一邊廂，車路士在球隊來季陣容上，作出令人費解的決定。一直盛傳即將離隊的後備前鋒基奧特（Olivier Giroud）和後備門將卡巴尼路（Willy Caballero），均獲續約一年。

新帥林柏特銳意令球隊年輕化，今季即使有夏薩特離隊轉投皇馬，33歲的基奧特仍被擠在譚美阿巴謙、韋利安、柏度和奧杜爾之後，出場機會甚少。因此多次傳出他意興闌珊，希望回祖家法國踢球。

林柏特曾說過希望說服季尾約滿的韋利安和基奧特留隊，可是相信韋利安去意已決，令林柏特更加希望留住經驗豐富的基奧特多一年，作為球隊的Plan B。

基奧特跟車路士續約一年，訓練時很雀躍。（Twitter@ChelseaFC）

正選門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）今季初失去林柏特的信任，被貶後備，已屆38歲的後備門將卡巴尼路曾9次正選上陣。可是這個阿根廷門將顯然已過高峰期，失誤頻頻，林柏特只好再次由Kepa擔正。滿以為憑車路士的財力，卡巴尼路季尾必然會被放走，換入另一替補門將，不料他也獲留任。

由利物浦的先賣後買，到車路士留效兩老將，均可見疫情對各大球會財力影響不少，或至少先求穩陣，盡量緊縮開支。