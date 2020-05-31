【行山路線】川龍行去河背水塘出大欖轉車站　落山為主多樹蔭

行山當日天晴，藍天白雲，陽光普照，氣溫高達33度頗炎熱，山線安排了全走林徑，川龍起步。 （行山日期：2016年6月1日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上與隊友在兆和街富都茶室早餐，分批搭小巴上川龍集合，當日仍然熱鬧，有17人出席。待人齊在村公所門外拍大合照後，小巴站過對面馬塘，經牛寮上荃錦坳自然徑觀景亭，在觀景亭例牌拍張大合照後，沿路再上直升機坪。

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小休片刻後走小路接回林徑，岔口轉走大欖越野單車徑下河背水塘，過壩後沿引水道方向，小路轉入河背村，沿村路走回大欖轉車站，約兩時完成行程，到車站後等巴士，搭車回上水午膳。

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建議放入背囊的行山裝備：

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