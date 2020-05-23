【木村花自殺】女承母業成職業摔角新貴　渴望靠自己登上單打王座

Netflix真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》參與者之一木村花自殺逝世，終年22歲。2015年，木村花「女承母業」，與母親木村響子一樣當上職業摔角手，初期更以母女檔「拍住上」，打出名堂後更由摔角擂台轉戰藝能界，沒想到最終如此告別才22年的人生。

木村花的真正死因，相信將隨她永埋黃土，但有指她因《雙層公寓》惹來負評，最終不堪網絡欺凌自殺。

日本女子職業摔角選手兼Netflix真人騷《雙層公寓》參加者木村花最後一次更新IG，隨後自殺身亡。（木村花IG）

木村花踏上銀幕前是一名職業摔角選手，2015進入Wrestle-1綜合摔角學院，2016年3月出道，同年7月更於擂台火併同為職業摔角手的媽媽木村響子，此後她經常與母親以母女檔出戰，直至木村響子2017年退役，木村花便要靠自己繼續打出名堂。

木村花曾說，摔角令她找到不少知己，甚至摔角本身就是她的好友。（木村花Twitter）

她與花月（Kagetsu）合作，於2017年多次戰勝對手，8度衛冕Goddess of Stardom冠軍。2018年她正式加盟Wrestle-1，並展開國際賽生涯。一年之後她便離開Wrestle-1，轉到Stardom旗下，當時她已受不少摔角迷愛戴，也是備受力捧的新星。

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2019年4月，木村花到台灣作賽接受訪問時曾稱，希望能一登單打王座，就如她出道時的拍檔花月擁有「紅腰帶」（World of Stardom王座）；她也說，摔角讓她遇到不少好友，甚至摔角本身就是她的知己。

沒想到，一年後的今天，木村花跨出摔角界之後，更受歡迎，卻因而踏上不歸路，在社交網站發帖後，就跟各位知己告別，結束短暫的一生。