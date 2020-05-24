【英超】6月復賽之路邁進一大步　次輪新冠肺炎檢測僅多兩人確診

德甲已踏入復賽第二周，西班牙政府亦已為西甲6月8日復賽開綠燈，作為全球最多人收看的英超聯賽，始終仍未有確實復賽日期。 隨20支英超球隊進行第二輪大規模新型冠狀病毒Covid-19測試後，僅多兩宗確診個案，相信6月內復賽機會高唱入雲。

近日英超球隊陸續開始分組操練，英超賽會公布，5月19日（周二）、5月21日（周四）及5月22日（周五）三日共有996個職球員進行新型冠狀病毒Covid-19測試，其中有兩宗確診個案。

連同首輪測試時的6宗確診個案，20支英超球隊職球員在兩輪測試共有8人確診。一如以往，賽會並未公布確診者身份。

職球員只有個別確診個案，英超復賽在望。（資料圖片）

英超6月復賽的最後衝刺

重新啟動英超的「Project Restart」計劃，密鑼緊鼓進行。5月17至18日首輪測試共有748職球員參與，當中6人確診。屈福特主動表示3人來自該會，包括牙買加籍守衛馬里亞柏（Adrian Mariappa）和兩個職員，另外還有般尼助理領隊禾恩（Ian Woan）。

所有確診者以及與之有密切接觸人士，全部即時隔離7日。

英超自3月起停擺至今，英國政府為包括英超在內各項體育比賽6月1日重啟開綠燈。按照兩輪病毒測試結果，只有零星確診數目，英超6月復賽現階段應無懸念。

英超西甲復賽在即 意甲仍是個謎

賽會下周一及二將進行第三輪病毒測試，20支球隊將於下周三開會討論是否展開復賽新階段，及應否全面復操。

英超行政總裁馬斯達斯（Richard Masters）稱，有信心英超可重啟並完成今季餘下92場賽事，並指出，「我們如不是有信心可以為球員提供一個非常安全的環境，也不會恢復訓練。」

英國是歐洲新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一，截至周六死亡人數累積達36675人，為全歐洲最多。疫情同樣嚴重的意大利，意甲復賽仍未有定案，由於總理孔特頒令全國體育賽事禁令延長至6月14日，因此意甲在當日或之前也不能復賽。利物浦復操情況