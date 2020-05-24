FIFA20│英國母親窮追11個月終獲退款　網民諷真凶在身邊

英國一名母親向英國傳媒透露，自己兒子的「Xbox」戶口被駭客盜用購買FIFA幣，自己窮追11個月才得到微軟（Microsoft）退款的故事。

任職校務處職員的Lesley Urwin是三子之母，家中有一部Xbox S給3名小朋友作玩耍用途，但11個月前他發現他們的Xbox戶口多了3筆購入《FIFA 20》遊戲貨幣的交易，每次購入12000 FIFA幣，每次約80英鎊，總共240英鎊左右。

《FIFA 20》的Ultimate Team是遊戲最吸金的遊戲模式。（網上圖片）

Urwin一開始質問兒子有沒有亂用信用卡，3人都稱不知情之後，她轉向微軟投訴被盜用信用卡，惟微軟初步調查後指未有證據顯示有駭客盜用戶跡象，使得Urwin在這240英鎊的問題上「兜圈」。

FIFA 20今季英超最佳20人：

+ 15 + 14 + 13

EA不時都會更新球員卡，令到球迷要不停抽卡。（網上圖片）

在Urwin窮追不捨之下，微軟終於發現距離她一家居住的蘇格蘭埃爾真（Elgin）外400英里的英格蘭柴郡（Cheshire），有兩個不吻合家中的Xbox編號，即時將那些不知名的機體從戶口中刪走，亦刪除了信用卡資料。

在銀行、微軟之間來回追款11個月後，微軟告知已不見到有駭客使用Urwin兒子的Xbox戶口，並將被盜用的款項退還給Urwin，事情才算告一段落。

網民指Urwin兒子才是兇手，但真相並非如此。（網上圖片）

網民笑指3子才是真凶

不過在Urwin眼中，事件最大受害人是3名兒子，他們在過去一年因為母親害怕信用卡再被盜用，被禁止用上網打機的Xbox Live功能。

雖然證據顯示有駭客盜用Urwin信用卡，但網民就於Twitter表示兒子明顯是兇手，又有指與Urwin合照的兒子面露不悅，「是因為被抓到亂用母親信用卡了」。

we all know who bought those fifa points 😂 https://t.co/hc0mrPlFR6 — SoaR Hasib (@Hasib_7) February 9, 2020

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