【西甲】巴塞傳財困七星到價即放　大半隊都可賣只有六人一定安全

西甲豪門巴塞隆拿是全球最高收入球隊，可是由於球會財政混亂，加上新型冠狀病毒Covid-19疫情雙重打擊之下，再次盛傳巴塞今夏需賣走球星套現。 西班牙《馬卡報》開出一張七人名單，只要對方付得起轉會費，這七個球員將被放走，並補充一句：其實一隊之中大部分球員均可賣走。

新冠肺炎疫情令歐洲各大班霸財政狀況進入「冰河時期」，市場預期今夏轉會窗重開時，不會有太多大手交易。繼皇家馬德里的「清倉名單」後，《馬卡報》也列出其死敵巴塞隆拿的賣人名單。

巴塞的七人清貨名單：

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七人清貨名單中，有老將也有小將，三員老將是意料之內，可是畢竟年過30轉售價值有限，四員小將均具備實力，相信巴塞是希望趁球員在25歲之前放走，盡量賺取曼大利益。不過迪比利是他們3年前從多蒙特以1.05億歐元高價買入，以現今經濟環境，即使有球會肯接貨，相信很大機會要「蝕讓」。

守將朗格勒（Clement LENGLET）便表明，「身為足球員，沒有人知道明天會怎樣，但我希望來季仍在巴塞隆拿」。他不諱言，「一切要視乎轉會窗。目前是球會一個特別的時期，無人可以得到豁免，但我希望留下來。」

巴塞六大非賣品：

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由於今季情況特殊，疫情導致各大球會缺乏資金或不想動用大筆金錢，一般預期轉會市場大手現金交易不會太多，各球會將傾向互相交換球員為主。

《馬卡報》指出，巴塞陣中除上述組圖中的六大非賣品之外，陣中所有球員也有機會被賣走或成為交換球員的籌碼，以獲得國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯（ Lautaro Martinez）、祖雲達斯中場比真歷（Miralem PJANIC）等心儀球員。

近期一再與巴塞管理層駁火的克羅地亞中場拿傑迪錫（Ivan RAKITIC）表示，「我也想球會走出來說明我將會留隊，以終結外間傳言。」他堅持自己希望留在魯營。