【足球轉會】古天奴意想不到的新買家　奧巴美揚希古恩爭奪戰

正在外借拜仁慕尼黑的巴西中場球星古天奴，前途依然不明朗。拜仁無意斥巨資將他收歸旗下，今夏無可避免再度返回巴塞隆拿。 不過只要他願意重返英超，似乎不愁落腳點，繼曼聯和車路士之後，再有另一家豪門球會對他有興趣。

27歲的古天奴自從離開利物浦轉投巴塞隆拿兩年多以來，一直未能踢出在紅軍時期的水平，去年夏天外借拜仁，仍令人失望。直至12月中拜仁6：1大勝雲達不萊梅一仗，不單個人大演帽子戲法，還交出兩個助攻，表現光芒四射。

可是耀眼演出一閃即逝，水準始終未能像利物浦時期般穩定，未能說服拜仁管理層以1.05億歐元高價將他的合約買斷，拜仁更願意將資金留作今夏收購曼城翼鋒利萊辛尼之用。

在西甲、德甲鬱鬱不得志，令古天奴重燃返回英超的念頭。年前在他失意之時，曼聯是第一間對他有興趣的英超球會，可是礙於曼聯是前東家利物浦的死敵，古天奴表明無意成為紅魔一員。

如今曼聯已有波基斯費南迪斯在陣，自然不會再打他主意。不過繼車路士後，法國體育報章《Le10 Sport》報道指另一倫敦球會阿仙奴也對他有意，還已跟巴塞隆拿管理層初步傾談收購事宜。

阿仙奴對球員收購一向保守，罕有用巨額買人，過億歐元收購更是從未發生。不過《Le10 Sport》指出，主帥阿迪達夢想引入古天奴作為球隊中場領軍人物，尤其此子昔日在英超的表現有目共睹。

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槍手部分資金來源，相信必然會透過賣球員所得。已屆30歲的前鋒奧巴美揚明顯有離心，加上合約只剩下最後一年，成為各大球會爭逐對象，最新消息傳出巴黎聖日耳門有意用3400萬英鎊將他收歸旗下。

至於32歲的祖雲達斯射手希古恩，則大有機會重返英超。即使他外借車路士時的表現令人大失所望，英國《每日快報》宣稱，盛傳獲沙特主權基金入主的紐卡素對他青睞有加，此外，狼隊也對他充滿興趣。