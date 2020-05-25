【足球熱話】德乙球員無視禁令狠狠跟他擁抱　背後埋藏驚險故事　

保持社交距離，已成為足球新常態。德甲和德乙聯賽重開後，各隊基本上均嚴格執行。德乙球隊奧厄球員拿薩洛夫入球後，冷靜跟隊友慶祝，卻忘情深深擁抱一個球會職員。 他明知犯規仍執意如此，背後有一個動人故事。那不是關於愛情，而是一個生死攸關的故事。

周五晚上，德乙排第六位的奧厄（Erzgebirge Aue），作客排第15位的紐倫堡。上半場雙方踢成0：0。下半場初段，奧厄的阿塞拜疆中場拿薩洛夫（Dimitrij NAZAROV）近門頂入，為客隊先開紀錄。

入球後，拿薩洛夫開心地手指指，隨即遵守新規定，與迎向他的隊友保持社交距離地慶祝入球，僅互碰手肘，甚至做手勢叫其他隊友別再走向他。

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可是一見到他，拿薩洛夫便冷靜不了。

他整個人飛身跳到場邊一個男子身上，像小孩子緊緊抱着即將遠行的爸爸一樣，不捨得放開。幾秒之前還是極度冷靜的他瞬間失控，令人百思不得其解。

拿薩洛夫無視禁令，緊緊擁抱一男子。（影片截圖）

賽後自然成為追訪對象，到這時候，眾人才知道奧厄全隊一度陷入生死重大危機。

主帥蘇施達（Dirk Schuster）稱，奧厄全隊前往紐倫堡途中，乘坐的隊巴突然遇上駛得飛快的失控對頭車，結果隊巴嚴重損毀，蘇施達本人也全身被玻璃包圍，車上兩人需送院治理。

經歷一番險過剃頭的危機，蘇施達說奧厄並沒有考慮取消比賽。結果球隊另外安排小型車輛將職球員送往球場，比賽繼續進行，即使蘇施達坦言難以令球員專心踢波。

當時駕駛球隊大巴的，正是球隊職員羅美基（Thomas Romeyke）。拿薩洛夫解釋為何犯禁時說，全靠羅美基反應迅速，全隊職球員才可安然無恙，「他拯救了我們的生命，就是這麼簡單。如何他不是反應那麼快，天知道會發生什麼事情。」

因為感激對方救命之恩，一時血氣上衝才令拿薩洛夫不理禁令。他被訪期間思前想後，不禁說一句：「希望賽網會開一面，不要追究」。

全隊人驚魂未定，仍在「連呼吸都要慶賀」，63分鐘守將蘇連干達（Soren GONTHER）擺烏龍，球隊只能1：1賽和痛失兩分，大概已經沒有人去理會。

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