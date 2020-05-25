【F1】咸美頓疫情期間曾考慮放棄賽車　六屆冠軍鑽牛角尖陷腦交戰

6屆一級方程式賽車（F1）冠軍咸美頓（Lewis Hamilton），予人印象總是信心十足。不料他分享疫情期間一度陷入「腦交戰」，甚至考慮是否退出F1。

F1車手總冠軍紀錄，由7屆冠軍米高舒麥加（Michael Schumacher）保持。35歲的咸美頓亦步亦趨，已累積6屆冠軍，並大有機會在2020年再奪一冠，追平德國「車神」的紀錄。

無奈新型冠狀病毒Covid-19疫情全球大流行，F1賽季一再延遲，新賽季至今一直遙遙無期。咸美頓分享，他在留家抗疫期間，曾出現從此退出F1的念頭。

咸美頓說疫情期間一度考慮退役。（Getty Images）

6屆F1冠軍的腦交戰

「有些日子我起床後感覺迷迷糊糊的，沒有去健身的動力。我在想：『天呀，我們應該去哪兒？之後應該做什麼？我應否繼續比賽？』」

「我想過這些林林總總的事情，然後我又想『該死的！』一個小時後或者更久，隨時間過去，我再次想到：『該死的！我喜歡我的工作！為什麼我會考慮不繼續做？』」

咸美頓罕有以弱示人，全因他特別為英國「關注精神健康周」（Mental Health Awareness Week）發言。他分享，「心理上來說，最終就是要令自己自我感覺良好。那是要找出一個你去愛護自己的方法。你真的需要愛錫自己，能夠在獨處時感到舒適。」

「我真的有花時間嘗試與自己相處，確保我能夠欣賞自己，承認自己做得好的事情，也承認自己做得不太好甚至失敗的事情。」咸美頓安撫，「那是無問題的，在各方面均不要對自己太苛求。」

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+ 16 + 15 + 14

成為F1冠軍，意志力絕不可少，咸美頓能成為6屆冠軍，心理質素超群。連他也會在疫情期間懷疑自己，可令大眾意識到精神健康出問題並不可怕，同時應加緊注意自己的感受。

F1新賽季原定2020年3月底上演，不料遇上新冠肺炎疫情一再拖延。賽會最新計劃在7月初展開賽季。

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