【足球】夏蘭特贏在起跑線　入球效率完勝19歲的C朗和美斯

美斯與C朗拿度均年過30，19歲零10個月艾寧夏蘭特（Erling Haaland）成為繼麥巴比之後，最有力繼承兩人衣缽的未來球王人選。 從他職業生涯至今數據，更發現此子入球效率遠勝兩大球王同齡的時候。

今年7月生日後才年滿20歲的艾寧夏蘭特，自從今年1月加盟德甲球隊多蒙特以來，出色表現令他一再成為談論焦點。

10次出戰德甲比賽，攻入10球另加3次助攻，另外還有歐聯，以及德國和奧地利盃賽的入球。若加上由莫迪出道，以及轉投至薩爾斯堡的數據，他在3間球會累積106次上陣，攻入62球，效率高得驚人，連屢創入球紀錄的C朗拿度和美斯也望塵莫及。

夏蘭特入球數據完勝同齡C朗、美斯（按圖細看）

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數據背後：聯賽難度差太遠

夏蘭特無論上陣次數、入球數字以至入球率，均比19歲零10個月的C朗拿度和美斯優越。他只用上106場比賽，便攻進62個入球，美斯要踢132場、C朗拿度更要花233場比賽，才達到這個入球數字。

然而不可忽略的是，夏蘭特在家鄉挪威球會莫迪展開職業生涯，繼而在奧地利球會薩爾斯堡效力，至今年1月才登陸德甲。換言之，他在水平較低的聯賽起步，上陣和入球數字自然較高。

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

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美斯在母會巴塞隆拿展開職業生涯，19歲零10個月的時候，球隊重心仍是巴西一代球王朗拿甸奴，西甲即使崇尚進攻，整體水平肯定高於挪威超級聯賽或奧地利超級聯賽。至於19歲零10個月的C朗拿度，已轉投曼聯懷抱，那時他仍正在適應英超的硬朗踢法，尚在摸索階段，因此數據在三人中最低，亦屬正常。

即使如此，夏蘭特有此數據仍是難能可貴，亦令他受各大豪門尤其是皇家馬德里虎視眈眈。銀河艦隊自從C朗離隊，失去每季攻進40球的超級射手，表現如江河日下，夏蘭特被視為終極接班人。

古靈精怪的艾寧夏蘭特