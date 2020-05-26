【足球熱話】小鮮肉美斯搞笑節目屢被性侵　多次被襲下體全程黑面

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）球技精湛，間中可看到他到日本綜藝節目一展身手。近日網上卻瘋傳一段他參與阿根廷搞笑節目的陳年片段，未成年的美斯被一眾節目主持瘋狂性侵犯，惹來爭議。

西班牙體育頻道Marca TV，日前上載美斯2005年上阿根廷搞笑節目《No hay 2 sin 3》的片段。短短10分鐘之內，美斯被一眾以牛仔打扮的男主持上下其手，下體更多次被襲。

那年美斯只有18歲，一臉稚氣。入世未深的他，在一眾主持的掌聲下進場時，滿臉笑容，不過很快成為噩夢的開端。

美斯在眾人簇擁下出場。（Marca TV截圖）

打招呼變摸Pat Pat

美斯與其中一個主持擁抱，被對方摸屁股。（Marca TV截圖）

訪問期間慘遭上下其手

美斯在眾多男主持簇擁下出場，他開開心心跟各人打招呼，其中一人比較熱情要跟他擁抱，卻在擁抱中途伸手摸向美斯臀部，期間反覆又搓又捏三次之多，當時看不到他的表情。

之後他坐下來做訪問。負責訪問的主持擁着美斯肩膀，初時兩人有說有笑，一會兒後主持人伸手指在美斯臉上撫摸，立即被他撥開。主持人談笑風生之餘，不時乘美斯不察覺出手，最後直接將手伸向美斯下體，惹得他出手按着對方的手，然後不着痕跡地拿開。

美斯被性侵全紀錄（按圖進入）

+ 15 + 14 + 13

這還不止，之後他跟眾主持模擬足球比賽開角球、射罰球等不同情況，慘被不同主持趁機熊抱、狂吻、脫衣、突襲下體甚至模擬做愛動作。

節目最後一環節，節目主持給美斯復仇機會，排成一列背向他的人牆，讓他操刀主射。此時他顯然已非常憤怒，將皮球毫不留情狼狼踢向眾主持人臀部，到結束節目時，鏡頭下的美斯已毫無笑容，一臉不爽。

由於那時美斯才剛滿18歲，實在難以理解節目中一眾成年男主持對美斯的性玩笑。Marca TV也表示，以現時的電視節目尺度，對那些玩笑難以理解。