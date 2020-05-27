【德甲】國家打吡拜仁作客挫多蒙特　「蜜蜂兵團」眾將扯白旗

堪稱當今球壇焦點的德甲，今晨（27日）上演「國家打吡」關鍵一仗，拜仁慕尼黑作客憑甘美治（Joshua Kimmich）一記神來之筆，作客以1：0擊敗爭標勁敵多蒙特。賽後拜仁以7分優勢排榜首，爭標路上最大障礙可以謂所餘無幾，連多蒙特球員賽後也不甘地承認拜仁慕尼黑將會奪冠。

拜仁今場贏波英雄非25歲中場甘美治無屬，反應迅速地射出一記「世紀笠射」，助球隊贏波。不過甘美治賽後未有貪功，謙稱入波是全隊努力做足功課的功勞。甘美治指：「今場賽前備戰時，球隊已向眾人教路，指多蒙特門將路文貝基企位通常比較出。」

甘美治建奇功，老大哥紐亞都要「錫啖先」。（美聯社）

今仗多蒙特續以三中堅陣式應戰，上場輕傷被換走的中堅曉姆斯今仗正選上陣，左右翼衞拉菲爾古里路和阿舒拉夫繼續擔正，英格蘭小將查頓辛祖就先列後備，由艾寧夏蘭特、祖利安白蘭特和杜根夏薩特攻堅。作客的拜仁亦強陣出擊，和上仗擊敗法蘭克福只有一個變動，左翼位置由基拿比取代比列錫擔正，今場亦是隊長紐亞第400場的德甲上陣。

甘美治笠射收死多蒙特門將路文貝基。（Getty Images）

拜仁慕尼黑今場早段被多蒙特圍攻，開波不久先有有謝路美保定白界前護空門，擋住「蜜蜂兵團」神童艾寧夏蘭特的射門。拜仁企穩陣腳後就開始反攻，43分鐘更攻入全場唯一入球，當時拜仁球員由中場起向前壓上，皮球落至禁區外甘美治腳下時，冷不提防他突然施展一記巧妙笠射，皮球直飛多蒙特門將路文貝基頭上，他奮力回身伸盡手臂，也只能僅僅讓皮球在手頂被笠入。

羅拔利雲度夫斯基比甘美治還要興奮。（美聯社）

甘美治今場表現可人，更寫下拜仁慕尼黑歷史紀錄。除了頭腦兼射術建奇功外，他今場更喪跑13.73公里，是拜仁歷史上有紀錄以來單場跑動最多球員，全場跑動平均時速有8.7公里，亦是全場之冠。

多蒙特對拜仁「國家打吡」精華圖輯：

+ 4 + 3 + 2

多蒙特主場輸波後，爭標形勢已經大落後，中場安利簡恩率先投降，賽後指：「我們要面對現實了，現時落後拜仁7分，唯有拚命盡力爭取之後比賽全勝，但如無意外，拜仁會是今季冠軍。」另一位曾踢過拜仁的中堅曉姆斯亦表示：「我們唯一可做的，就是希望拜仁喺最後6輪賽事起碼有3次犯錯。」

賽事精華片段：

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