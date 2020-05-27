【足球轉會】紐卡素斟介失意雙星　傳加盟陣容極豪華但有一危機

再有多一支英超球隊，看中失意巴塞隆拿的巴西球星（古天奴）。即將變天的紐卡素，盛傳正在洽談此子轉會事宜，同一時間，亦看中利物浦陣中的瑞士球星沙基利。 兩大球星加上近日傳聞正在斟介的一眾將帥，如果全部落實，這支苦苦在英超掙扎的球隊，實力強得足以立即出戰歐聯。

西班牙《世界體育報》報道，由於獲沙特主權基金入主在即的紐卡素，屬意由前熱刺領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）取代布魯士，而這位阿根廷教頭對古天奴（Philippe Coutinho）欣賞有加，加上拜仁慕尼黑無意買斷此巴西借將，因此紐卡素已在跟巴塞隆拿洽談此子轉會事宜云云。

即使普捷天奴最終不願到紐卡素執教，後備領隊人選賓尼迪斯，對古天奴亦沒有負面意見。此子先後獲熱刺、車路士、阿仙奴青睞，如今還加上紐卡素，相信來季重返英超機會高唱入雲。

繼車路士、熱刺和阿仙奴後，紐卡素成為對古天奴有興趣的另一支英超球隊。（Getty Images）

紐卡素今球重點收購：沙基利

英國《每日郵報》則稱，紐卡素視利物浦球星沙基利（Xherdan Shaqiri）為主要收購對象。現年28歲的瑞士球星沙基利，自從2018年夏天加盟利物浦以來，一直未能爭得正選，今季只為紅軍上陣10次。

今年一月，羅馬和西維爾均希望借用沙基利，但利物浦當時不想讓他外借。隨着南野拓實來投，沙基利未來出場機會預期將進一步減少，紅軍順理成章希望賣走他套現，目標價為3000萬英鎊。報道指出，紐卡素已在跟沙基利方面的代表傾談。

盛傳紐卡素今夏收購豪華陣容

+ 8 + 7 + 6

紐卡素看中古天奴和沙基利兩大球星，加上之前盛傳有興趣的一眾球星（詳見上列圖輯），以及普捷天奴和賓尼迪斯兩大名帥，如果他們悉數加盟，這支近年在英超苦苦掙扎的「升降機」，實力將得到幾何級數提升，甚至堪比出戰歐聯的強隊。

目前最大問題反而是，世界貿易組織（WTO）裁定，沙特阿拉伯跟一眾體育賽事的電視盜版和網上串流服務有關，指控該國提供非法體育轉播，或會影響沙特主權基金3億英鎊收購紐卡素的計劃。

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