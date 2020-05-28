【體育熱話】C朗女友能跟上「體能王」男友操練　全靠一種運動

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）女友佐真娜（Georgina Rodríguez），跟男友一樣熱愛體育和健康生活，不時分享兩人訓練情況。 C朗的訓練極為嚴格，Georgina跟得上真的不容易，她首次登上葡萄牙雜誌封面，並指出她有今天全靠一項運動。

來自西班牙的佐真娜，名義上的職業是模特兒，也不時登上時尚雜誌封面。然而認識C朗之前，她曾當過侍應生，並在馬德里的Gucci任店員時，邂逅葡萄牙球王。

兩人旋即陷入熱戀，佐真娜投愛郎所好，時時跟他一起健身、跑步、行山，被男友操得嬌喘連連仍毫無怨言，全因她本身擁有良好的運動底子。

C朗另一半佐真娜努力操練

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全球受新型冠狀病毒Covid-19影響，各國陸續需要進行封城、鎖國等防疫隔離措施，包括C朗拿度效力的意甲在內，各大足球聯賽自3月起停擺。

C朗拿度和佐真娜常常將在家做運動的影片放上Instagram，鼓勵大家隔離期間也要時常運動，保持身心健康。其中一條短片中，兩人在家門外一條斜路來回奔跑，惹得佐真娜上氣不接下氣，嬌喘連連，成為一時佳話。

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C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆

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2018年她登上健康雜誌《Women's Health》西班牙版封面，近日再成為該雜誌葡萄牙版5至6月號的封面人物，佐真娜在個人Instagram開心分享，說自己全靠健康的生活方式，才能首度登上葡萄牙雜誌封面。

26歲的她在訪問中特別提到，自己能夠時刻保持身心健康，全靠這項運動：「芭蕾舞塑造出我的身體和性格。芭蕾舞對我的嚴格要求，不但反映在我的身體上，同時也令我作為一個人帶來影響。」

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佐真娜分享健康之道

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C朗馬德拉群島行山聚天倫：

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