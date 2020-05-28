【足球轉會】利物浦嫌貴不為迪姆華拿贖身　全因看中另一超級神鋒

英超榜首球隊利物浦，與RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner）的轉會傳聞從未停止，不過近日出現變數。 領隊高普近日經常為一個英超球星講電話，並向管理層大力推薦。

假如世上沒有新冠肺炎，迪姆華拿也許早已如願準備今夏加盟利物浦，可是世上沒有如果。

迪姆華拿與利物浦領隊高普互相欣賞，表明如果轉會的話，希望出國發展，又說自己踢法非常適合紅軍。雙方合作的最大障礙，是他高達5200萬英鎊的贖身價。

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利物浦嫌貴不為華拿贖身

24歲的華拿，過去數季已用入球和表現證明自己的實力。可是新冠肺炎疫情令紅軍收入大受打擊，英國《鏡報》指利物浦認為在目前經濟環境下，此子只值3000萬英鎊，故此今夏不會付出5200萬英鎊啟動他的買斷條款。

如果華拿留在萊比錫多一年，他的買斷條款銀碼將下調至3500萬英鎊左右。不過即使利物浦放棄今夏引入華拿，他也不一定會留隊。即使表明「寧出國發展，也不想轉投拜仁」，國際米蘭、巴塞隆拿等豪華也對他有興趣，最新消息指，利物浦死敵曼聯有意加入競爭華拿行列。

近日利物浦盛傳有意簽入狼隊前鋒艾達馬查奧爾。（Getty Images）

紅軍突然放棄華拿的原因

利物浦突然對華拿冷淡下來，巧合的是，近日有傳言指高普向管理層大力推薦狼隊前鋒艾達馬查奧爾（Adama TRAORE）。

西班牙足球資訊網站TodoFichajes宣稱，利物浦認為陣中射手沙迪奧文尼（Sadio Mane）季尾離隊機會不低，因此已着手準備他的替代人選，並正跟狼隊商討收購同樣是24歲的艾達馬查奧爾。

變變變查奧爾

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艾達馬查奧爾是巴塞隆拿青訓產品，僅為巴塞一隊上陣一次，2015年離開西班牙到英倫發展，2015年加盟維拉，表現平平無奇，一季後轉投米杜士堡。他在米堡由英超踢到英冠，再在2018年夏天轉投升上英超的狼隊。

在巴塞年代只是平平無奇瘦弱小子，查奧爾到英倫發展之後開始「增肌」，不過直到加盟狼隊，在葡萄牙領隊紐奴培養下，變身為「筋肉人」的查奧爾才升格為令後衛聞風喪膽的前鋒。今季43次為球隊上陣，攻入6球助攻12次，最要命的是他速度、技術、身材兼備，根本難有後衛可以跟他對抗。利物浦在英超遇上狼隊時，便因查奧爾一人陷入苦戰，原本相當穩健的左閘羅拔臣，在他面前淪為雪糕筒，幾經辛苦才以2：1險勝。

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不知是否跟這一戰有關，TodoFichajes指高普建議球隊買入查奧爾，並親自致電巴塞青年軍相關人等，查詢有關此子昔日事宜，而利物浦和狼隊已經為轉會深入討論，有望未來數周達成協議。另有消息指，高普已曾多次致電查奧爾，說明他在球會的角色。

狼隊2018年以1800萬英鎊收購查奧爾，據報他目前的轉會身價高達6000萬英鎊，較華拿的贖身費更高。如果利物浦真的願意以這個價錢將他帶到晏菲路，缺乏資金買人的傳言將不攻自破，那不過是找到更好選擇而拒絕華拿的藉口而已。

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