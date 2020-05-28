【德甲】拿高士文評球隊防守如學界水平　狠批德甲賽程不公

RB萊比錫周三（27日）10人應戰情況下，僅以2：2逼和哈化柏林，未能把握多蒙特失分而升上第二位。賽後萊比錫少帥拿高士文（Julian Nagelsmann）不但對球隊防守感到不滿，更炮轟德甲賽會的比賽安排非常糟糕，導致是役的失利。

比賽初段哈化柏林憑着利物浦借將馬高古積（Marko Grujic）角球撞入先開紀錄。

對於此失球，拿高士文認為球隊初段防守未如理想，猶如「學界防守」。「對於今仗的表現我不太滿意，我們必須從中學習，避免經常落後於形勢。早段我們遭受重大挫折，防守未夠集中，與學界隊伍無異。」

萊比錫今季最大問題為主場戰績不穩，連同昨日一仗，今季萊比錫14場聯賽共失15分，當中聯賽重開後兩場主場賽事均以和局告終，並同樣地首先落後。現時球隊與榜首拜仁慕尼黑的差距已拉開至9分，幾可肯定無緣錦標。

雖然三日前作客大勝緬恩斯5：0，但拿高士文早已預計球隊會在今仗表現得患得患失，無法交出與上場一樣的表現。「我們難以跟上比賽節奏是意料中事，畢竟這是數月來的首次英國周（English week）（意指一周多賽），但哈化柏林卻不需要面對此問題。」

萊比錫少帥拿高士文對德甲賽會安排感到非常不滿。（Getty Images）

他不滿對手在上周五比賽，萊比錫卻在周日，相比之下哈化柏林較他們多出兩日休息時間，「我完全不理解賽程是如何編排，本仗在周三舉行，我們僅得兩日休息時間，這已經不是第一次球隊碰上如此糟糕的賽程（shitty game plan），我們在與賽會會面時曾提出此問題，但沒有人加以理會。」

相對其他聯賽，只有18隊的德甲賽程不算頻密，對上一次萊比錫在聯賽一周兩戰已是12月時的事。根據現有賽程，萊比錫將會在季末再一次碰上此情況，當地時間6月17日晚上對上德素多夫，休息兩日後，6月20日面對多蒙特。

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