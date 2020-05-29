【意甲】各大聯賽歸位在即　體育部長：聯賽6月20回歸

歐洲各大聯賽回歸，指日可待。 繼英超宣布在6月17日重開後，意大利體育部長在會後暫定意甲於6月20日重開，現正等待意大利政府的許可。

意大利體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）與意大利足總及意甲賽會等單位進行會議後，只要意大利政府准許下，意甲便可在下月20日回歸。

意甲重開後，首先將補賽因停擺而未完成的第25輪餘下4場賽事，意大利足總為了趕回聯賽的進度，故此將在3日進行一輪賽事，而每日賽事分成3個不同時段作賽。

在意甲聯賽復賽前，意大利盃將先打頭陣，國際米蘭對拿玻里及AC米蘭對祖雲達斯的兩場四強戰次回合，將於6月13日上演，而決賽將在17日舉行，決出今季意大利盃的冠軍誰屬。

停戰3個月將重開 曼城迎戰阿仙奴 維拉對戰錫菲聯

各大聯賽賽季重開最新消息：

+ 8 + 7 + 6

另外，西班牙首相桑切斯早前上周宣布，西甲最快可在6月8日復賽，但西甲官方至今未有任何確實日子。西班牙傳媒透露西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）在會議上宣布，聯賽將在6月11日復賽，並在7月19日完成賽季。

西班牙《馬卡報》透露，西甲在復賽後的賽程十分密集，賽會更有意安排一個月不間斷上演聯賽，以確保聯賽可在7月中完成。

德甲成功復賽，成為了其他聯賽的最佳例子，英超﹑意甲及西甲在今周亦踏出重開的最要一步，但五大聯賽之一的法甲早前宣布提早腰斬。

西班牙首相宣布鐵定復賽 力壓英超最快6月8日重開