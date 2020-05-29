【英超】Now TV新招吸球迷賀重開　認真回應舊客「回水」訴求？

英超6月17日重開，曼城將主場迎戰阿仙奴，阿士東維拉則對戰錫菲聯。球迷餓波已久，有波睇自然開心，但同時另一實際問題最值得關注：收費電視條數點計？

負責香港英超轉播的Now TV，公布最新收費優惠，看似回應了早前球迷無波睇大嗌「回水」的呼喚，不過世事又豈能全都盡如人意？

停戰3個月將重開 曼城迎戰阿仙奴 維拉對戰錫菲聯

各支英超球隊可在周末起增加每節的訓練人數。（利物浦Twitter截圖）

Now TV在最新新聞稿表示，全新客戶申請或現有客戶，需要升級或續約至月費388元的6星級體育推介之選，即可享免6個月月費優惠，當中包括30個月承諾期。

換句話說，早前嗌「回水」的現有客戶，如果想得到今次月費回贈，有可能需要「加監」續約30個月才能成事。由於每人的月費計劃和約滿期也不同，有心取回「回贈」費用的朋友，就要小心計一計自己的月費計劃了。

英超有意於6月中復賽。（資料圖片）

英超日前公布復賽安排，6月17日暫定完成兩場因聯賽盃決賽改期的補賽，分別是聯賽盃冠軍曼城主場對阿仙奴，及亞軍阿士東維拉主場對錫菲聯。兩場補賽，巧合成為紀念英超重開的賽事。賽會計劃接着的周末（6月19日至21日），上演完整一輪共10場賽事。利物浦現時帶離次席的曼城多達25分，餘下9仗只要再勝兩場，即可30年來首次捧起聯賽冠軍。

英超的復賽計劃獲得英國政府支持。（路透社）

與此同時，英格蘭足總今日亦公布了足總盃復賽安排，預計7月會重啟賽事，8月1日會上演決賽。

各大聯賽賽季重開最新消息：

+ 8 + 7 + 6

除英超外，德甲再已重開兩周，西甲亦預計最快6月8日可以復賽，意大利體育部長亦表示意甲暫定於6月20日重開，正等待意大利政府的許可。

榜首利物浦已復操：