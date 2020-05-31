俄羅斯最美體操甜心的青春殘酷物語　自殺疑雲掀開運動員真實一面

「我跟她傾談過，她一切如常，狀況安好，非常健康。」 「過去兩年，我一直飽受暴食症困擾，萬分痛苦，加上運動傷患，整個狀況雪上加霜。」 俄羅斯藝術體操聯會主席維娜（Irina Viner-Usmanova），與21歲運動員索爾達托娃（Aleksandra Sergeyevna Soldatova），各有說法。 一場自殺疑雲，揭開了俄式冷艷背後的青春殘酷物語。

索爾達托娃最近又紅起來。《今日俄羅斯》於Twitter上載一條她在家居隔離期間於日常生活做出各種超高難度動作的影片，引來網民熱議，「我不能想像這個畫面」、「如果你有這樣的老婆」、「美麗的女神」……

三個多月前那宗自殺疑雲，以及她還未治癒的暴食症，似乎已被遺忘。

索爾達托娃憑甜美外表成為「國民甜心」，但在競爭激烈的俄羅斯藝術體操隊，她卻難敵巨大壓力。（索爾達托娃IG）

❤️索爾達托娃在家居做出各種高難度動作，俘虜網民心（按圖）❤️

+ 22 + 21 + 20

2020年2月5日，索爾達托娃被送進莫斯科一家醫院，據報左手手腕受刀傷，大量失血，直送深切治療部。各種猜測隨之而來，包括割脈自殺。但俄羅斯藝術聯會主席維娜隨即透過發言人否認，「她一切如常，狀況安好，非常健康」；索爾達托娃也拍片親自澄清：「昨天早上我弄早餐，被刀子割傷，刀鋒太利了，所以我要去醫院。我沒有自殺，傳媒亂寫一通。」

索爾達托娃已是世界冠軍，但在俄羅斯藝術體操隊裏，她只是第三選擇。（索爾達托娃IG）

❤️索爾達托娃的修長線條，絕對完美（按圖）❤️

+ 5 + 4 + 3

自殺或許是場誤會，但幾天後，索爾達托娃接受訪問，道出「狀況不安好」、「非常不健康」的真相。

「這個故事（意指暴食症）長達兩年，非常痛苦，而且難於啟齒。我大約在2018年夏天告訴教練，我也準備了好幾個月，才能開口說，我需要別人的幫助。加上例如骨折等運動傷患，整個狀況雪上加霜。」

精緻臉蛋、優美身形，索爾達托娃能駕馭任何造型。（索爾達托娃IG）

❤️索爾達托娃的俄式冷艷（按圖）❤️

+ 8 + 7 + 6

根據美國精神科協會，暴食症是其中一種飲食失調，患者無法控制自己而狂吃東西，卻因此感到愧疚，故以不當方法避免體重增加，如扣喉、服瀉藥、灌腸，而且隱瞞事實。不像厭食症，暴食症患者往往維持正常體重；正正因為他們自尊心脆弱，只懂透過外表尋求自信，所以一味追求更輕、更瘦，結果患病。

索爾達托娃剖白內心，正好解釋了為何在去年9月葡萄牙世界盃期間暈倒，即使她是世錦賽4金兼歐錦賽3金得主，最終也被踢出緊接上演的世錦賽大軍名單。

索爾達托娃還未治好暴食症，卻希望盡快重投訓練。（索爾達托娃IG）

俄羅斯藝術體操隊雄霸體壇多年，自從2000年悉尼奧運，奧運金牌未曾旁落；近十年共8屆世錦賽，只曾於2013年失落個人圈操金牌，其餘全數包辦所有個人賽冠軍，包括索爾達托娃2018年於個人絲帶操封后。

可是，貴為世界冠軍，索爾達托娃在隊內一直連「女二」都說不上。生涯初期，她被里約奧運個人全能金牌Margarita Mamun和銀牌Yana Kudryavtseva比下去；兩人退休後，又有孖女隊友Dina Averina 與Arina Averina冒起接棒，就算索爾達托娃憑可人美貌成為國民甜心，但競賽場上，運動員都只能憑實績說話。

❤️賽場上的女神索爾達托娃（按圖）❤️

+ 6 + 5 + 4

事實上，俄羅斯體操協會主席維娜曾經公開批評索爾達托娃：「雖然滿有天份，卻非常懶散。」被內地網民稱為「V太」的維娜，小時候是烏茲別克體操選手，1992年獲俄羅斯邀請擔任國家隊總教練，2001年起擔任俄羅斯藝術體操奧運培訓中心總教練，08年更出任協會主席。

她在俄羅斯藝術體操界擁有絕對話語權，不只因為她教出奧運金牌和世界冠軍。她的丈夫Alisher Usmanov是俄羅斯富豪之一，生意覆蓋鐵礦石和電訊，與總統普京關係非常密切。兩夫婦歷年來撐起俄羅斯體壇不少支出，包括興建最大型的藝術體操訓練基地，為選手提供一流的生活條件，許多俄羅斯小女孩自小的夢想，就是躋身藝術體操國家隊，揚名立萬，生活無憂。

❤️美女如雲的俄羅斯藝術體操選手陣容（按圖）❤️

+ 5 + 4 + 3

江山代有人才出，俄羅斯藝術體操隊根本不愁新血，無疑令索爾達托娃這個「最美配角」面對沉重壓力。

「2019年5月的歐錦賽前，我曾兩次入院治療，之後出戰歐錦賽，成績也不錯，但我知道，我的身體每況愈下。當時我不敢告訴維娜，她一定不讓我參加比賽。健康與藝術體操之間，我一定選後者。」

這不是索爾達托娃第一次「玩命」，2018年她因骨折緣盡歐錦賽，用了一個月「治好」暴食症角逐世錦賽，更贏了絲帶操個人金牌，「看着那面金牌，我相信自己可以，我的教練也這樣想」。

就這樣，索爾達托娃愈陷愈深，與暴食症周旋兩年。自殺疑雲後，她才剖白內心。

誰料到名成利就的國民女神索爾達托娃，為藝術體操背後付出種種辛酸？（索爾達托娃IG）

❤️索爾達托娃的IG照片，試問哪個女孩想做輸家？（按圖）❤️

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競技體育，成王敗寇。簡單如社交網站的照片，索爾達托娃說過要放下美麗包袱，多上載「真實」的照片，哪怕拍得不夠漂亮；但，掃着她的IG，華麗的妝容、漫妙的舞姿，俄式冷艷背後，哪個女孩甘做輸家？

青春可以很無邪，也可以很殘酷。