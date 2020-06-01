【德甲】馬古斯杜林復賽後愈戰愈勇　名將之後誓要闖出一片天

利華古遜隊長夏維斯在德甲復賽後，4場轟入5球，風頭一時無兩，成為各支豪門球會的獵物。 慕遜加柏前鋒馬古斯杜林近日在表現亮眼，表現不亞於夏維斯，作為法國一代守將杜林的兒子，背負父親的名字有球圈打滾，他希望以個人表現證明自己，並非單純是一個「名將之後」。

「球星二代」加入球圈的路並不易走，1998年世界盃冠軍功臣之一的杜林（Lilian Thuram），現時仍然是法國國家隊披甲次數最多的球員，一共上陣142次。杜林與前妻育有兩子，如今二人也複製父親的足球夢，成為職業足球員，效力慕遜加柏的長子馬古斯（Marcus Thuram）及效力尼斯的次子卡夫蘭（Khéphren Thuram）。

杜林至今仍然是法國隊披甲最多的球員。（資料圖片／Getty Images）

現年22歲﹑司職前鋒的馬古斯是索察的青訓產品，及後在去年轉投德甲的慕遜加柏。在登陸德甲的首季，馬古斯表現絕不失禮，至今在聯賽貢獻10個入球及8個助攻，在聯賽重開後4仗攻入4球，表現十分高效。

慕遜加柏希望之星越過痛楚處子登場 6度重傷休養3年

球員們齊為公義發聲 查頓辛祖首度戴帽領多蒙特大勝

馬古斯在德甲重開後攻入4個入球，得分能力不亞於利華古遜的夏維斯。（Getty Images）

背負法國一代守衛的名字踏上球員生涯，馬古斯面對外界的指手劃腳，當然背負不少壓力。曾與馬古斯共事的法國青年軍教練Philippe Bretau，對該名「名將之後」評價甚高，指他比同齡球員更有能力。

該名法國小國腳在9至11月獲膺德甲本月最佳新人，以表現回應外界對他的質疑，「外界難免對我的職業生涯作出質疑，這是人之常情，我並不會以言語反駁他們，我會繼續專注在我的足球事業上，以行動證明自己的實力。」

在完場後拿起角球旗慶祝是馬古斯的招牌動作。（Getty Images）

各大聯賽賽季重開最新消息：

+ 8 + 7 + 6

杜林一家一門三傑，馬古斯與父親的關係密切，亦與胞弟卡夫蘭在足球路上一同拼搏，「我與父親的話題當然離不開足球，我們經常進行在足球層面上深層次的對話，父親以他的經驗幫助我，使我對球賽有更深入的理解。我與卡夫蘭一同成為球員，各自為各自的夢想在努力，我希望大家的足球生涯可愈走愈遠。」

馬古斯杜林在周末的一仗梅開二度，協助球隊主場以4：1擊敗柏林聯，聯賽榜升上第3位。馬古斯在入球慶祝時單膝跪地，悼念早前在美國被白人警員殺害的George Floyd，賽後主帥馬高路斯（Marco Rose）力撐麾下，指他對抗種族歧視的行為是正確的。

馬古斯杜林在建功後，以單膝跪地悼念George Floyd。（Getty Images）

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：