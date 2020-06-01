體壇女將｜結束14年亮麗職業生涯　亞運金牌：期待人生下一章節

香港女壁球手陳浩鈴（Joey）在今日宣布「掛拍」，結束14年職業球手生涯，是繼香港壁球「一姐」歐詠芝在3月宣告退役後，另一本地女球手再退下賽場。

32歲的Joey早於2018雅加達亞運會前，已有徘徊退役邊緣的掙扎，加上2014年時因腰傷跌入職業生涯的低潮。她那時候已很想走出去看看這個世界，最終獲教練團隊挽留，直到在2018年雅加達亞運，個人第3次出戰亞運的她助女團贏得金牌後，喚回想展開人生新一頁的念頭。

陳浩鈴在2018年個人第三度出戰亞運會，最終助女團歷史性取得金牌而回。（資料圖片/楊宇翹攝）

女子單打排名最高16

陳浩鈴11歲時開始接觸壁球，13歲時與姊姊一起入選香港體育學院以半職業形式訓練，平日正常在學校上課，下課便跟教練蔡玉坤練球。2001年加入港隊，4年後轉為職業運動員。

現時世界排名第29的Joey，在2005年開始轉打職業賽，13次殺入決賽並取得6項錦標的Joey坦言，經歷過14年的職業賽生涯後，很想走出去看看這世界。女子單打排名一度最高升至16的她，坦言名次未能再進一步是生涯遺憾，惟她曾帶領女團打出亮眼成績，除2018亞運金牌外，也曾在2014世錦賽取得歷史性4強、2016世錦賽銅牌。

雅加達亞運會，Joey夥拍隊友歐詠芝（左一）、李嘉兒（右二）和何子樂（右一）歷史性為香港奪得女子團體金牌。（資料圖片/楊宇翹攝）

2017年世運會，她在4強擊退馬來西亞名將妮高勇摘銀牌，讓她走過生涯樽頸位。（資料圖片）

Joey與歐詠芝兩位女隊主力先後退下賽場，她冀望師妹們能努力向兩年後的亞運進發，並期望有天壁球能打入奧運項目，看到香港年輕球員登上奧運舞台。她在個人Facebook上寫道：「每個運動員都會經歷的一個過程，感激在壁球路上遇過的人與事，期待人生的下一章節。」