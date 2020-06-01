【行山】「山野大奇蹟日」義工清徑　馬鞍山顯眼位置撿多個安全套

行山垃圾問題嚴重，加上2月的鹿巢山山火，位於馬鞍山村的鞍山探索館及野外動向HK Discovery主辦「山野大奇蹟日」，聯同多個行山團隊機構，發起逾百名義工行山執垃圾的活動。統計各隊人所清理的郊野垃圾，超過100公斤，紙巾及煙蒂最多，另外有隊義工在馬鞍山發現十多個安全套。

鞍山探索館館長陳子恒（Ric）在1月發現行山人數急升，隨之帶來的是行山垃圾問題，加上附近鹿巢山在2月發生山火，火勢迫近富安花園，令到Ric及探索館的同事決定舉辦「山野大奇蹟日」。

鞍山探索館館長Ric親自帶領一支義工隊由馬鞍山村行上昂平執垃圾。（顏銘輝攝）

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野外動向HK Discovery、綠惜地球及綠色和平等機構紛紛支持，加上香港山女、綠洲、Joyee Walker、山城縱走及風火山林等響應，召集到過百名義工在周日（5月31日）參加「山野大奇蹟日」。

向途人派發背包提示帶

在限聚令之下，義工以8人為小隊，到香港各處山頭執垃圾，並向行山人士派發背包提示帶。提示帶一邊寫「守護山野一生平安」，另一邊寫「垃圾帶走，THX」，而在山形圖案則寫有「LNT」，為山野無痕（Leave no trace）的英文縮寫。

義工除了上山執垃圾外，還會向行山人士派發這款背包提示帶。（顏銘輝攝）

在山上，當Ric見到背囊掛住這條提示帶的山友，都跟對方打招呼說「自己人」，多謝他們支持。不過，有少部分行山人士拒絕領取提示帶，叫義工將提示帶留給更需要的人，Ric亦會向他們解釋：「其他人見到你背囊上的提示帶的話，都會意識到避免將垃圾留在山上。」

執垃圾治標不治本，Ric希望透過派發提示帶，在香港山野宣揚自己垃圾自己帶走的概念，從源頭解決山野垃圾問題。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

先拆開食物包裝再帶上山

Ric引用無痕山林的其中一項原則，呼籲行山人士出發前要做好準備，減少在山上製造垃圾。他說：「我們帶食物上山之前，可以先將多餘的包裝拆開，一來我們帶的東西會輕一點，二來避免在山上製造垃圾。我們還要準備一個器皿盛載自己製造的垃圾，例如帶一個膠盒，用來帶食物上山，在山上食完之後，膠盒就可以轉為盛載垃圾帶落山。」

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Ric在昂平拾到一枝筷子，估計是露營人士留下的。（顏銘輝攝）

在馬鞍山上工作了5年的Ric特別提醒，如果大家在山上拆食物包裝的話，定要多加留神，「遊客可能在昂平野餐，撕開包裝袋後就放在地上，突然大風一吹，垃圾就被吹到去其他地方，執也執不到，變成郊野垃圾。」

Ric續說：「另一個方向是，帶較環保的工具做替代，我們帶毛巾上山拭汗，避免用紙巾。有些人不喜歡對鞋骯髒，會在山上用紙巾抹鞋，我就覺得不如落到山或者回家後才洗鞋，避免抹鞋的濕紙巾變成山野垃圾。」

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收集逾100公斤山野垃圾

清徑活動後，環保團體綠色和平清點今次活動收集到的垃圾，重量達105.5公斤。在這些山野垃圾之中，有778張紙巾及729個煙蒂，還有328個膠樽。在近月疫情期間，市民通常會脫下口罩行山，但有人隨地棄置口罩，或者不小心從口袋中跌到地上，而今次的活動中，義工亦收集到119個口罩。

義工即場量度垃圾的重量。（顏銘輝攝）

值得一提的是，義工在山上發現到一些較奇怪的垃圾，例如在鹿巢山上執到一個貨車的倒後鏡。另外，有義工沿馬鞍山村路清理垃圾，經過馬鞍山郊野公園燒烤場及馬鞍橋後，在一段車路旁邊發現十多個安全套。據義工透露，那些安全套不在隱蔽位置，就在馬路邊的泊車位，十分顯眼。

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