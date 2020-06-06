港島行山路線｜尋法定古蹟黑角頭石刻　登砵甸乍山機槍堡看肥標柱

受高空反氣旋影響，立夏剛至，天氣已非常炎熱，小組活動到小西灣賞石刻，順探砵甸乍山機槍堡，藍灣半島集合。 （行山日期：2020年5月6日）

早上天晴，天氣悶熱，在藍灣廣場早餐，9時半小組起步往小西灣公園，齊人後石級路上行龍躍徑方向，岔口左轉黑角徑步至盡頭，旁邊有路左轉下海邊，沿海邊綑回藍灣半島方向，綑一會便見黑角頭石刻，這個石刻已被列為法定古蹟。

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看過石刻原路折返黑角徑，設施旁有路上攀至166米高歌連臣角山頭，天氣實在太熱，在山崗上小休片刻沿路下山返回龍躍徑，走5百級上砵甸乍觀景台，右轉上砵甸乍山大休。

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休後上312米標高柱拍張照，建築物旁林路下行回馬塘坳，經引水道、墳場捷徑下柴灣，到熟食中心午膳。天氣太熱，活動也縮短，只走了5公里多，5個小時完成。

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