【意甲】被自己耽誤的足球天才　巴洛迪利「申請」被布雷西亞辭退

曾經，他是意大利足球新希望；曾經，他是球壇炙手可熱的新巨星。可惜球場內外紀律問題，一代足球天才巴洛迪利（Mario Balotelli）未能發揮應有潛力，早已淪為「人球」。 流放法國三年，滿以為終於懂事了。千辛萬苦恨到返回意甲的機會，不過他沒有好好珍惜，被好心收留他的布雷西亞「炒魷魚」，一切也是他自找的。

曾先後效力國際米蘭、曼城、AC米蘭、利物浦四大豪門的巴洛迪利，性格猶如脫韁野馬，在球會表現每況愈下。他曾形容加盟利物浦是「一生中最大錯誤」，2016年免費由紅軍轉投法甲球會尼斯。

巴洛迪利Why Always Me一幕令人難忘。（英超官網圖片）

遠離狗仔隊和熱鬧荒唐的生活，巴洛迪利在法國逐漸拾回狀態。首季28次上陣攻入17球，為尼斯搶得歐聯席位。翌季38次上陣攻入26球，包括18個聯賽入球，球隊卻只得第八，連歐霸資格也沒有。

因為往績不佳，尼斯每次只跟「巴神」簽約一年。首次續約無問題，到效力第三年主帥換上脾氣火爆的阿仙奴名宿韋拉（Patrick Vieira），兩人一碰面即「火星撞地球」。韋拉對巴洛迪利零容忍，將這個陣中首席射手貶落後備，半季只上陣10次，零入球零助攻，1月免費放走。

巴洛迪利高開低走生涯圖輯

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回布雷西亞成全已故父親心願

馬賽冷手執個熱煎堆簽巴洛迪利到季尾，他連續5次聯賽主場有波入，半季15次出場入8球，助球隊殺上第五得到歐霸席位。相反，韋拉帶領的尼斯只得第七，什麼也沒有。即使表現對辦，馬賽無意為他提供一紙長約，再次前路茫茫。離開意大利三年思鄉情切，他渴望回到意甲。

父母是加納移民，巴洛迪利在西西里島首府巴勒莫出生，他心目中的家鄉，卻是兩歲起隨父母移居的意大利北部城市布雷西亞。三歲時獲法蘭斯高巴洛迪利（Francesco Balotelli）夫婦收養，快樂地繼續在布雷西亞成長。法蘭斯高有一個心願，就是兒子有朝一日能為他心愛的布雷西亞效力。

養父法蘭斯高巴洛迪利（間條衫）生前夢想巴洛迪利有朝一日可穿上布雷西亞球衣，當養母施維亞（橙衣）聽到他即將加盟布雷西亞時，開心得哭了。（Getty Images）

故態復萌被終止合約

天不從人願，至法蘭斯高2015年逝世，也未能見證愛兒披上愛隊戰衣。到2019年夏天，已屆29歲的他才獲轉投布雷西亞的機會，免費加盟簽約3年。記者會上他說，「當我告訴母親有機會來到布雷西亞時，她哭了。我問她在想什麼，她只是一直哭泣。她真的很高興」。

今季才重返意甲的布雷西亞，即使獲巴洛迪利加盟，情況仍然不理想。聯賽26戰只得16分排榜尾，距離安全區9分之多，巴神19次上陣入5球。疫情關係意甲停擺近三個月，近日各隊陸續全面復操，巴洛迪利遲遲未有向球會報到。據Sky Sports報道，他因此跟布雷西亞會長施連奴（Massimo Cellino）鬧翻，會方提出在雙方同意下終止合約，但巴洛迪利拒絕，球會於是向他的律師發信，通知他球會已單方面終止他的合約。

巴洛迪利的未來在哪兒？（Getty Images）

連文仙尼也再救不到他

「我父親（養父）來自布雷西亞，他支持這球隊，看到我穿上這件球衣是他的夢想，所以我想他也會高興。」去年夏天，巴洛迪利一番感人的話語言猶在耳，他未有珍惜或許是他在意甲的最後機會，連家鄉球隊也要離他而去。

文仙尼是最懂得巴洛迪利的教練，由國際米蘭到曼城，是他職業生涯表現較穩定的一段時期。兩人情同父子，2018年文仙尼出任意大利國家隊主帥後，甚至曾徵召巴洛迪利歸隊，可說是有情有義。問題是球壇內對他無限包容的教練只得他一個，他還能到哪裏去？

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