【亞協盃】大埔退賽香港失一席位　疫情下或改以錦標賽形式進行

和富大埔早前因財困退出今季餘下的港超聯及亞協盃賽事，亞洲足協今日（9日）亦公布香港球隊所屬的亞協盃I組新安排。

2020年的亞協盃賽事，香港原有兩支球隊參賽，上季港超聯冠軍和富大埔在亞冠盃外圍賽第二圈出局後，直接獲亞協盃分組賽資格；上季足總盃冠軍傑志，則出戰亞協盃外圍賽附加賽圈，與外圍賽第二圈勝方（烏蘭巴托城或高市台電）爭奪另一分組賽席位。

傑志直接獲亞協盃分組賽資格，毋須再參加外圍賽。（資料圖片／袁志浩攝）

然而，大埔早前因財困而退出球季餘下所有賽事，亞協盃資格方面，外界一直猜測會否由另一香港球隊頂上。今日亞洲足協終宣布，因傑志在I組外圍賽參賽球隊中，球會排名最高，而接頂上大埔的分組賽席位，毋須再戰外圍賽；而外圍賽勝方的分組賽資格，則會由烏蘭巴托城及高市台電爭奪。其餘兩席分組賽席位，則分別屬於台灣的北市大同及澳門的鄒北記。

和富大埔取得今屆亞冠盃外圍賽席位，惟因敗於馬來西亞球隊吉打，本應轉戰亞協盃分組賽。（大埔提供）

根據中華台北足協的公告，I組分組賽會集中在10至11月舉行，並會「採集中賽制方式進行」。早前已有台灣媒體曾指，因應疫情，亞協盃I組將由過往的主客制雙循環賽事，改為10月29日至11月14日期間，在台灣以錦標賽形式一次過完成單循環賽事，決定出線隊伍，不過一切仍待亞洲足協作最後公布。

傑志及大埔去屆都曾出戰亞協盃分組賽，重溫當時的精彩圖輯（按圖放大）