【桌球】奧蘇利雲新造型戰冠軍聯賽　16強僅一情況出局卻意外成真

「火箭」奧蘇利雲真的難以捉摸！ 在英國時間昨日（6月9日）舉行的桌球冠軍聯賽16強分組賽，奧蘇利雲兩連捷，出線在望，除非最後一場對冰咸大敗0：3。不過，世事就是這樣，冰咸就在最後一場背水一戰，以3：0勝出，靠淨勝局數，力壓奧蘇出線。

桌球冠軍聯賽16強分組賽C組，5號種子奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）起初狀態大勇，先以3：0輕取贊特拿（Harvey Chandler），之後再以3：1擊敗卡基（Sam Craigie），他在這項比賽連續14局取勝的走勢才告終。挾兩連勝的氣勢，加上+5的局數優勢，奧蘇利雲晉級高唱入雲。

奧蘇利雲昨日在16強分組賽連贏兩場，但最後一場落敗葬送大好形勢。（Twitter）

最後一場，奧蘇利雲面對冰咸（Stuart Bingham），只要不是大敗0：3就可以保持晉級資格。在過去17年，兩人19次交手之中，冰咸僅得3勝。然而，奧蘇利雲這場狀態大跌，連輸3局8：79、65：72及10：75，不敵冰咸。3戰過後，冰咸、卡基及奧蘇利雲同樣兩勝一負，但奧蘇利雲淨勝局數僅得+2，由榜首一下子跌到第3位出局。

冰咸背水一戰，以3：0擊敗奧蘇利雲，是他職業生涯中難得贏「火箭」。（Twitter）

冰咸賽後說：「我知道需要贏3：0才可以上到榜首晉級，當機會來到時，我全部把握得到。很開心可以晉級決賽，我在決賽都一定要打出這樣的水平。」

疫情後復出參賽，奧蘇利雲的造型亦引起討論，因為他留了鬍子。他賽前談到自己的新形象，「一開始隔離，我給了自己一個挑戰。原本，我打算留了一圈大鬍子，但發現有點癢。我的伴侶就建議何不剃了下巴的鬍子，只留一半呢？」他提到，有人覺得他似已故Queen主音歌手Freddie Mercury及墨西哥大毒梟古斯曼（El Chapo）。

奧蘇利雲新舊造型對比：

+ 2

雖然英國政府准許比賽，但賽會有嚴格的檢疫措施，例如奧蘇利雲等球手要在比賽前一日報到，接受新冠肺炎病毒測試，入住酒店隔離。奧蘇利雲亦擔心染病，不信任別人提供的食物，他表示今次的參賽條件之一，是准他自備食物。然而，他在酒店房中24小時隔離，食光了自備食物，最後要靠粟米片充飢。

他之前抱怨酒店隔離的環境，「我留在房間24小時，我覺得有點頭痛，開始有咳，我甚至不能夠開窗。在這個時間，任何人都想保持健康，所以這個隔離場所並不理想。如果真的要留在酒店內，若果可以准許用到酒店的健身設施，那會更好。」