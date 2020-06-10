【英超】曼聯領隊蘇斯克查爛蘋果妙論揀兵準則　預言提拔更多小將

夏季轉會窗重開在即，各大豪門收購目標傳言滿天飛，英超球隊曼聯自然也不例外，盛傳查頓辛祖（Jadon Sancho）已是紅魔囊中物。 對曼聯領隊蘇斯克查而言，更重要的可能是「避免買入爛蘋果」，並預告隊中更多小將會獲提拔上一隊。

英超回歸在即，曼聯將於6月20日凌晨作客熱刺。

球隊在主帥蘇斯克查領軍下逐步回復正軌，今季仍有機會力爭前四的來季歐聯資格。球季尚未完結，蘇帥已在為未來繼續做準備，談及他的轉會策略和選人準則。

蘇斯克查重用年輕球員，格連活特正是其一。（Getty Images）

爛蘋果妙論 揶揄陣中破壞份子？

他以自己的經驗作例子，「能為曼聯出戰讓我感覺十分幸運。假如我沒有為隊友和領隊拼盡全力，我會看不起自己。」蘇斯克查說，他在收購或提拔青年軍球員時，正是憑這點來揀人。

他強調只會揀選性格良好而且具備專業精神的球員，「因為籃子內只要有一個爛蘋果，便會令其他也腐爛，因此對我而言，重點是建立一支能反映我和教練團隊性格和意見的隊伍。」他這句爛蘋果論似乎有感而發，即使沒有指名道姓，但他上任首季立即賣走首席射手盧卡古，外借全隊最高人工的阿歷斯山齊士，誰是他心目中的「爛蘋果」早已呼之欲出。

曼聯積極準備球季重開：

+ 4 + 3 + 2

蘇斯克查的揀卒準則

蘇斯克查說，選球員當然要有一定標準，「因為我們渴望勝利，我們身處一個要獲勝的行業」，惟比起球技，他更着重球員的個性，「成為曼聯球員的第一步，必須要謙虛地知道自己要一直努力工作，永遠不能放棄，並且永遠拼盡全力。每天也要付出100%努力，也不能自以為是。」

「與此同時，你在場上需要具備自信。那是一個巧妙的平衡，但當我們能夠再次爭標時，這份爭勝心將會是成敗分野。」蘇斯克查說出上述一堆特質，完全可在今年1月加盟的新兵波基斯費南迪斯身上反映出來，加上去年夏天曼聯收購的哈利馬古尼、雲比沙卡和丹尼爾占士基本上全部對辦，可見他的選人眼光確實不錯。

蘇斯克查轉會神操作

+ 10 + 9 + 8

青年軍小將陸續有來

他跟恩師費格遜相似的地方，不止用人眼光，還有以年輕球員為主力的青春班底。上任首季即有格連活特（Mason Greenwood）、麥湯米尼（Scott McTominay）和班頓威廉斯（Brandon Williams）三員小將獲提拔，他預告青年軍小將升上一隊的例子，將陸續有來。

「我們一直以年輕球員為骨幹，曼聯總會有一、兩個特別的孩子由青訓系統升上一隊。我們現在也有幾個，我肯定未來數年會看到他們。」為免讓天才小將帶來無謂壓力，他不願開名，心中堅信他們一定能成為一隊成員。

由格連活特到班頓威廉斯，以至再之前的拉舒福特、連格、麥湯米尼，甚至保羅普巴和安達斯彭利拿也是曼聯青訓出身，紅魔青年軍確是個寶庫，他滿有信心：「看到這些孩子成功真的妙不可言，我們預料可看到多幾個升上一隊。」

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：