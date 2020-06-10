英超｜利物浦或可在死敵主場封王　利市政府允打吡戰於葛迪遜舉行

英超將於香港時間6月18日重開，22日就會上演默西塞德郡打吡，利物浦將會作客愛華頓。英超以閉門形式復賽，但這場大戰舉行地點一直都未能確認，有可能要於中立場上演。 這場有可能成為「封王戰」的矚目一仗舉行點終於確定，利物浦市政府周三（10日）宣布，批准默西塞德郡打吡在愛華頓主場葛迪遜公園舉行。

利物浦代理市長及安全顧問會主席Wendy Simon，對英國政府、愛華頓、利物浦等相關單位提供的證據跟足了指引，默西塞德郡警方將會確保2019至20年球季，餘下在葛迪遜公園及晏菲路舉行的比賽，會在安全的情況下舉行。

愛華頓主場鬥利物浦一戰可於主場葛迪遜公園舉行。（Getty Images）

利物浦隊內賽圖輯：

+ 5 + 4 + 3

Simon指比賽在閉門情況下上演，相信現時的安全防疫指引可確保球員及工作人員的安全，球迷可以安在家中觀看這場大戰。英超重開將會史無前例地免費播放部分比賽，這一場比賽亦包括在內。

利物浦市政府滿意多方提供的證據可減低感染風險。（Getty Images）

利物浦有可能在葛迪遜封王。（Getty Images）

默西塞德郡警方上個月表示傾向比賽於中立場上演，以免球迷違反社交距離指引，聚集在球場外，增加感染新冠肺炎的機會。

利物浦只需要取得6分，就可以奪得球會30年來首個聯賽冠軍，但如果現時聯賽排第2的曼城在重開首戰主場不敵阿仙奴，「紅軍」只要作客擊敗愛華頓，就可以提早封王，故默西塞德郡打吡有可能變成「封王戰」。

利物浦只需6分就可贏得30年來首個聯賽冠軍。（Getty Images）

高普早前向利物浦球迷承諾如果奪標，只要疫情受控，球會一定會舉行勝利巡遊，但就表示或許要等到下個球季開始之後才會舉辦。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：