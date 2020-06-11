【英超】阿仙奴黑底口號Tee型撐反種族歧視　友賽前全隊單膝跪地

非裔美國人George Floyd被警員跪頸後身亡事件，引發反種族歧視抗議活動由美國本土蔓延至全球。繼利物浦、車路士和李斯特城後，阿仙奴成為最新一支表態的英超球隊。 槍手剛與英冠球隊賓福特友賽，比賽前全軍單膝下跪，各球員更分別穿上黑底白字口號T恤。

英超復賽在即，6月18日作客曼城的阿仙奴，約戰英冠球隊賓福特閉門友賽提升狀態。

近日George Floyd事件鬧得沸沸揚揚，槍手亦趁機會表態。在主場酋長球場熱身時，全隊職球員穿上「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）T恤，並全員在中場線一字排開單膝跪地。

阿仙奴全員在酋長球場中場線一字排開單膝跪地，為反黑人歧視表態。（阿仙奴官方Twitter）

最令人感動一幕……

然而相比起近日的反歧視事件，更令人感動的是早前患上新冠肺炎的阿仙奴領隊阿迪達出席領軍。

從照片上可見，阿迪達明顯較患病前消瘦和憔悴了點，在黑色T恤內穿上厚厚的衣服「打底」，但他跟球員一起賽前跪地，然後在場邊督師，一切如常。

阿仙奴型撐Black Lives Matter

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球隊在反歧視問題上功夫做到足，可是球員似乎尚未在狀態。面對目前在英冠排第四位的賓福特兩度落後，靠小將韋洛克（Joe Willock）和拿卡錫迪二度扳平，惟88分鐘再次失守，終以2：3落敗。

阿仙奴友賽賓福特圖輯

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阿仙奴在英超28戰得40分暫排第九，相信仍有力爭取來季歐霸資格，惟眾將必須盡快回復狀態，否則下周面作客曼城絕不樂觀。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：