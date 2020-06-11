【金錢足球】疫情毀滅性打擊球會盈利　英超三球會危危乎

新冠肺炎疫情令今個足球季度自二戰以來首度停擺，各大小球會均叫苦連天，到底實質財政影響多大，誰也說不出個所以然。 德勤會計師事務所（Deloitte）發表足球財政年度報告，直言疫情對球會收益帶來「毀滅性打擊」，英超三家球會因為一個原因，情況最為險峻。

2018/19球季是歐洲足球豐收一年，德勤報告指，英超、西甲、德甲、意甲、法甲收益均錄得可觀增長。

英超20支球隊總收入達58.5億歐元，是史上首次突破50億大關，繼續領放其他聯賽；西甲轉播收益增長帶動急起直追，以33.8億歐元超越33.5億歐元的德甲排第二位。排第四的意甲為25億歐元，法甲以19億歐元排第五。

突如其來的新冠肺炎疫情，全面推倒歐洲足球行業的良辰美景。

英超球隊2018/19球季創收入新高，不料新冠肺炎疫情扭轉一切。（Getty Images）

永久消失的收入

以領導全球足球市場的英超為例，轉播收入約佔整體59%，贊助及商業收益佔28%，門票收入佔13%。疫情令賽事停擺三個月，轉播收入需延後入帳甚至要向轉播商交回部分收入。至於復賽後餘下賽季甚至下季初均將以閉門形式作賽，門票收入全數付之流水，缺乏入場球迷對球會商品收益也有一定影響。德勤報告估計，英超球會今季將有5億英鎊（約5.6億歐元）收入「永遠消失」。

負責撰寫報告的德勤合伙人兼體育商業集團主管Dan Jones直言，新冠肺炎疫情對英超球會在2019/20球季的盈利能力構成「毀滅性打擊」。

身為英超收入之王的曼聯，上月曾指出今年疫情已令他們損失2800萬英鎊（約3117萬歐元），但球會預期最終數字將遠超此數。

五大聯賽球會收入排行榜（2018/19球季）

英超「貧富懸殊」嚴重

報告預期，英超20支球會今季總收入會由2018/19球季的58.5億歐元歷史高峰，大幅滑落18%至47.9億歐元。即使估算20/21球季將升至60億歐元再創新高，對球會盈利前景卻無大幫助。

一方面是因為球員薪酬水漲船高，平均佔英超球會六成以上收入，2018/19球季多達9支球隊錄得經營虧損。更大問題是，英超球會之間「貧富懸殊」問題日益嚴重，Big 6球會曼聯、曼城、利物浦、熱刺、車路士和阿仙奴，平均收入達5億英鎊（約5.6億歐元），其餘14支球隊平均只有1.54億英鎊（約1.71億歐元），不到此數三分之一。

沒有歷史包袱的小型球會懂得「睇緊盤數」還好，最慘的是曾經風光一時的落拓王孫，努力花錢力求重拾輝煌，結果深陷債務危機。

英超球隊收入與人工排行榜（2018/19球季）

+ 16 + 15 + 14

中型班的災難

箇中代表正是稅前虧損達1.12億英鎊（約1.25億歐元）的愛華頓。拖肥糖近年積極收購貴價球員，季中更重金禮聘名帥安察洛堤執教，人工開支1.6億英鎊（約1.78億歐元），足足是總收入85%，人工佔總收入比例與般尼茅夫並列第一，而第三位正是2015/16英超冠軍李斯特城，人工比重也達83%。

人工高、負債重，轉播收益預期未來已沒有多少上升空間，是一眾英超球會都要面對的難題。一波疫情浪潮打來，只有程度上的分別，沒有球會不受影響。上季未有疫情已有9隊錄得虧損，今季慘況大概不難想像。

Dan Jones認為，今次疫情令全世界知道足球如何重要，亦正好趁此機會作出改變，例如引入球隊薪酬上限，長遠令球會財政更健全。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：