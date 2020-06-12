【英超】迪利阿里短片涉歧視被罰停賽　無緣復賽首仗鬥曼聯

多間英超球會近日開腔聲援反種族歧視行動，而熱刺的主力迪利阿里早在2月初，在社交軟件Snapchat中上載一條有關新冠肺炎的短片含有歧視成份，英格蘭足總在周四（11日）宣布阿里將停賽一場，意味將錯過主場鬥曼聯的大戰。

新冠肺炎在英國肆虐超過近3個月，累積確診個案超過28萬宗，並奪去超過4萬人的生命。英國疫情在近期逐漸受控，英超等多項體育賽事亦即將重開。

早在新冠肺炎肆虐英國前，熱刺球星迪利阿里（Dele Alli）早在2月初，在社交軟件Snapchat上載一段以新冠肺炎開玩笑的片段，他在片中遠距離拍攝一名亞裔男子，隨後拍攝一支酒精搓手液，並提及冠狀病毒一詞，更附上「病毒逼近」的字幕。

迪利阿里「新冠肺炎」短片涉歧視 英足總控告面臨停賽

迪利阿里涉歧視短片內容：

雖然阿里不久後便立即刪除短片，但在網路世界必定留下痕跡，英格蘭足總指他的行為嚴重違規，同時涉嫌帶有關於種族歧視的成份。

早前非裔美國人George Floyd被當地白人警員殺害一事，在世界各地引起極大的反響，英國國內亦有舉行不同的反歧視示威。英格蘭足總對阿里此事並未有手軟，在周四宣布向該名熱刺球員罰款5萬英鎊及停賽一場，並需要接受相關的教育課程，防止他再度犯錯。

迪利阿里被英格蘭足總罰款5萬鎊及停賽一場。（資料圖片／Getty Images）

迪利阿里被罰停一場，換言之將錯過復賽首輪主場鬥曼聯的大戰。當英格蘭足總公布判刊後，阿里發聲明再度向公眾道歉，「我需要為自己魯莽及誤判再次向公眾道歉，新冠病毒比我們想像中更嚴重，我們在日後應該在字眼上更小心，不要有意或無意作出歧視的行為。

迪利阿里被罰停賽一場，將無緣鬥曼聯。（資料圖片／Getty Images）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：