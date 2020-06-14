【體育熱話】小球員被警員槍斃　隊友讓他攻入最後一球感人道別

熱愛足球的墨西哥16歲少年阿歷山大馬天尼斯（Alexander Martinez），周二（9日）原本開開心心為朋友慶祝生日，不料那天自此變成他的忌日。 他突然離世令家人和朋友傷心不已，一眾隊友以一個十分特別的方式，讓大家以他喜愛的方式永遠記住他。

為慶祝其中一個友人生日，9個少年駕電單車外出買汽水。回程途中，他們遇上一輛關掉車頭燈的警察巡邏車擋住去路。警察拿着一把霰彈槍落車，並向一眾少年開火。阿歷山大馬天尼斯成為他的槍下亡魂，另一少年事發時電單車失控翻側受傷，沒有生命危險。

就是這樣，生日派對開不成，阿歷山大馬天尼斯慘遭喪命。這個在美國北卡羅萊納州出生，在墨西哥成長的男孩，自小熱愛足球，在當地東南部一支低組別球隊 Academics de la Universidad del Golfo de Mexico效力，母親維珍妮亞（Virginia Gomez）說兒子已考獲大學獎學金，近日因為新冠肺炎疫情令球隊訓練暫停，才回到家裏。

熱愛足球的墨西哥少年馬天尼斯被警員擊斃。（路透社）

足球是唯一「不良嗜好」

花名Chander的馬天尼斯，是墨西哥足總註冊球員，曾為墨西哥超級聯賽球隊蒙特雷（Monterrey）旗下附屬球隊Tierra Blanca上陣。

維珍妮亞忿忿不平地說，「他是我的寶貝，我為他而戰鬥，我為了讓他踢足球付出一切。你看看他們做的好事，他們把我摧毀。」

他的兄弟阿歷斯（Alexis Martinez）受訪時表示：「他是個沒有任何壞習慣的男孩，他不食煙，唯一不良嗜好就是足球。」

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隊友的最後告別

遭逢如此橫禍，一眾隊友想出一個神奇的方法為他道別。在他的喪禮舉行之前，他們將馬天尼斯的棺木放在一個小型足球場接近龍門的位置，並稍位扭側一點。

他其中一個隊友將足球踢向前方，另一隊友接應後將球大力踢向棺木，皮球隨即反彈入前方的球門，成功協助已離世的好友「射入」人生中的最後一球。在場所有人大力鼓掌歡呼之際，一班大男孩各自緊緊擁抱棺木，最後一次跟馬天尼斯一起慶祝入球。他們抱住棺木久久不起，有幾個忍不住流下男兒淚，彷彿不捨得跟他道別。

馬天尼斯攻入最後一球連環圖

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馬天尼斯的喪禮處處看到足球的影子，有特製的足球花圈，他的兩件球衣覆蓋在棺木上陪葬。

蒙特雷隊長巴辛達（Jose Basanta）在社交網站發布短片，慰問馬天尼斯的隊友、朋友和家人尤其是母親，「我感到十分抱歉，為你送上一個大大的擁抱和力量，我會在你的痛苦中陪伴着你。」

涉案警察目前正以謀殺罪名被調查，周六（13日）墨西哥法院頒令該警員須被扣查。哈瓦卡（Oaxaca）州檢察官Ruben Vasconcelo向美聯社表示，「那是一宗直接向9名在電單車上年輕人開槍的案件，由於死者（馬天尼斯）在眾人前方，因此他頭部中槍死亡。」

馬天尼斯「最後入球」片段