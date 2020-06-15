【西甲】皇馬3：1輕取伊巴　施丹巴利齊創里程碑　馬些路單膝跪地

西甲豪門皇家馬德里疫情後復出第一擊，迎來主帥施丹領軍第200場里程碑，輕鬆3：1擊敗伊巴，繼續追趕榜首的巴塞隆拿。 近日反種族歧視運動席捲全球，銀河艦隊左閘馬些路入球後單膝跪地高舉右手，成為最新一位支持黑人平權的球星。

西甲復賽後，周六（13日）巴塞隆拿4：0清風送爽大勝馬略卡，形勢落後的皇馬不敢怠慢，甫開賽已施展渾身解數。

由於主場班拿貝正在進行工程，今仗改在只有6000座位的皇馬預備組球場迪史堤芬奴球場出戰，閉門作賽之下「細場」出戰當然完全沒有影響。僅4分鐘，德國中場卻奧斯禁區邊接應賓施馬傳送，後上第一時間撞射入網，攻入今季第6個聯賽入球，也是加盟皇馬以來入球最多一季。

+ 7 + 6 + 5

上半場30分鐘成為皇馬隊長沙治奧拉莫斯的個人表演：他先在後場截得皮球，帶波上前場後傳向賓施馬，法國射手再交向夏薩特，這位比利時球星面對門將沒有選擇射門，而是橫傳予繼續衝向龍門的拉莫斯，讓後者輕鬆撞入空門。

7分鐘後，伊巴門將迪米杜域擋出夏薩特射門，守將解圍不遠皮球落在左閘馬些路腳下，這位巴西守將後上狂抽一腳，迪米杜域再也擋不住。馬些路入球後單膝跪地並高舉握拳的右手，響應近日的反種族歧視熱潮。

伊巴守將比加斯（Pedro Bigas）下半場為客軍攻入一球，惟無阻皇馬3：1獲勝。全取3分後，皇馬28戰得59分，距離榜首巴塞只有兩分差距。

今仗是施丹帶領皇馬第200場比賽，也是當中第132場勝仗，期間已為銀河艦隊帶來10項錦標，即平均每領軍20場就有一個獎盃落袋，實在非常厲害。今場也是後備上陣的加里夫巴利第250次為皇馬出戰，可是他未有任何表現，在球隊前途仍未許樂觀。