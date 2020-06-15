【英超】利物浦小編讚洛夫雲惹來恥笑不斷　曲直難分愛變傷害　

小編唔易做，發錯一個帖的後果可以很嚴重。 仍然可以在家工作的利物浦小編，在球會Twitter上載一段中堅洛夫雲的「球王片」，不單未能洗去對方的炸彈味，還引來全城恥笑，連洛夫雲曾效力的大師兄拿鐵斯也忍不住插上一刀。

英超復賽在即，只差6分即可首度英超封王的利物浦，近日頻頻約戰不同球隊熱身。紅軍日前在友賽6：0大勝布力般流浪，深知球迷餓波已久，入球和比賽精華以外，利物浦小編還上載多個球員比賽時動態短片。

一眾球員的片段均無問題，惟獨洛夫雲的一段，是他控定來球後稍為停頓了一下，待對手被騙過的時候再引球上前大腳斬波，並加上一句：「很好@洛夫雲」（Nice@Dejan06Lovren），片段刻意在洛夫雲控球一刻加上慢鏡，刻意帶出「球王片」的味道。

洛夫雲瀟灑過人連環圖

可惜幾乎沒有任何一個利物浦球迷賣帳，這個一直被視為紅軍後防炸彈人的克羅地亞球星，被網民瘋狂恥笑，甚至引來洛夫雲加盟利物浦前效力球隊修咸頓名宿、有「小谷之王」稱號的拿鐵斯（Matt Le Tissier）轉載並加上抵死的一句：「當為你管理Twitter帳戶的人從未踢過足球」，並加上尷尬和笑到喊兩個表情符號。

拿鐵斯在球員年代以技術細膩著稱，在他眼中洛夫雲這段所謂「球王片」真是無甚看頭，難怪他無視後輩之誼插多一刀。

利迷給洛夫雲的Mean Tweets

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如此一來，不禁令人懷疑利物浦小編對洛夫雲的讚揚，到底真的是發自內心，還是對這位經常犯下低級失誤的守將期望較低，因此當他能夠做出「正常動作」或沒有出錯，已急不及待作出表揚。

無論這次的讚賞「曲定直」也好，經此一役，相信利物浦小編應該會打醒十二分精神，不再輕易對洛夫雲附上正評。

拿鐵斯恥笑利物浦小編