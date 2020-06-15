【足球轉會】古天奴求高普收留　只有一個方法有機會重返利物浦

古天奴（Philippe Coutinho）剛度過28歲生日，正在養傷的他，這天他大概難言快樂。 轉投巴塞隆拿兩年半，事業沒有如願更上層樓，甚至不進則退。理應是球員生涯巔峰之年，事業卻處於十字路口，最新傳出他請求利物浦主帥高普讓他歸隊的傳聞。

2018年1月古天奴夢想成真加盟巴塞隆拿後，非但沒有成為加泰巨人的新核心，令人失望的表現，更令他距離自己的期望越來越遠。在魯營捱足一年半，2019年夏天外借拜仁慕尼黑，企圖在德甲挽回事業。

在德國一度有起色，惟表現不足以說服拜仁買斷他的合約，4月時更因足踝傷患做手術。德甲復賽以來拜仁捷捷勝利，斯人獨憔悴的古天奴只好在家養傷湊女。有報道指他的球季已完結，他仍努力操練回復狀態。

古天奴養傷兼養生圖輯

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向高普求救 渴望重返晏菲路？

先後在西甲、德甲不得志，古天奴只想重返他曾大放光芒的英超，並示意經理人Kia Joorabchian四出放風，據悉熱刺、車路士和阿仙奴三支倫敦球隊均對他的興趣，年前曼聯一度對他有意，當時據指古天奴拒絕加盟利物浦死敵令交易告吹。

最新不同媒體分別傳出，古天奴主動向利物浦主帥高普提出請求，希望對方讓他重返紅軍，又有消息指高普已跟古天奴傾電話云云。先不論傳言可信度如何，以球隊拒付5000萬英鎊買斷收購目標迪姆華拿（Timo Werner）合約可見，球會當下應以節流為首要目標，難以相信他們會付出華拿贖身價一倍的重金，押在28歲的古天奴身上。

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外借重返英超機會極高

當然，假如是外借合約的話，又另作別論。33歲的美斯表現維持全盛期狀態，巴塞希望賣走古天奴套現，新冠肺炎疫情嚴重打擊球會收入下，估計沒有球會動用過億歐元收購他。無奈下巴塞也會樂意外借他減磅，古天奴周薪高達25萬英鎊，不是太多球隊負擔得起，巴塞甚至願意支付他部分人工。

以古天奴與高普交情，外借利物浦未必一定無可能，即使還是以三支倫敦球會機會更高。

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