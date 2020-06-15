【足球轉會】奧巴美揚下決心　車路士左閘升級　堤亞高施華爭奪戰

足球轉會消息隨英超重開在即，再度炒得火熱，惟新冠肺炎疫情令各大球會收入受影響，令不少幾乎必定發生的轉會交易叫停，阿仙奴頭號球星奧巴美揚相信會是其中一人。 車路士是少數疫情下仍有本錢動用大筆資金的球會，多個位置收購目標正討價還價。意想不到的是，35歲「高齡」的堤亞高施華，竟成為多支豪門爭奪的香餑餑。

阿仙奴今夏轉會焦點，必然是能否留住首席射手奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）。即將31歲，未來一份合約相信會是他生涯最後一張長約。

法國媒體Telefoot引述奧巴美揚稱，是否跟阿仙奴續約「也許是他職業生涯最重要決定」，並強調主導權在球會手上。奧巴2018年1月加盟阿仙奴，周薪18萬英鎊，累積97次上陣入61球助攻13次。合約尚餘最後12個月，他表示至今球會仍未提出續約。

上季阿仙奴口頭承諾跟艾朗藍斯續約後反口，導致這位中場核心免費轉投祖雲達斯，失去藍斯後球隊今季表現明顯滑落，目前僅以40分排在聯賽榜第九位。領隊阿迪達相信會出手阻止球會一錯再錯，全力留住奧巴隊長，只是人工方面一定要更闊綽。

阿仙奴能否留住奧巴美揚？（Getty Images）

車路士大搜購

英超球會由曼聯到利物浦均有「縮皮」意向，連曼城轉會消息也不多。近日涉及最多宗收購傳聞的球會，主要得車路士一隊。

英國《太陽報》指出，車路士有意收購李斯特城左閘芝維爾（Ben Chilwell）。這個23歲英格蘭國腳近年表現突出，2018/19球季比賽期間749次衝刺，成全英超「衝刺跑之王」。他攻守平衡有致，是各大球會追逐對象，但當下經濟環境有力出價球會不多，尤其紐卡素有意接收藍軍29歲左閘馬高斯阿朗素（Marcos Alonso），令車路士有更多本錢在手。

車路士盛傳收購目標

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與此同時，車路士繼早前取代利物浦成為收購RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner）的大熱門後，再對紅軍另一目標有興趣。英國《每日快報》稱，車路士願意出價7500萬英鎊，收購今季在利華古遜大放光芒的21歲新星夏維斯（Kai Havertz）。利華古遜對此子估值9000萬英鎊，相信有一番討價還價。

此外，足球網站Football Insider消息指，車路士同時正考慮收購32歲修咸頓門將費沙科士打（Fraser Forster）。

堤亞高施華今夏離開PSG，成為各大豪門爭逐對象。（Getty Images）

堤亞高施華爭奪戰

巴黎聖日耳門（PSG）兩大球星卡雲尼和堤亞高施華今夏鐵定離隊，已屆35歲的堤亞高施華意想不到成為各大豪門爭逐對象。他曾效力的AC米蘭是下一站大熱門，並有英超多支球隊排住隊簽他。繼愛華頓之後，最新傳出熱刺、阿仙奴，紐卡素、狼隊和韋斯咸全部對他有意。

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