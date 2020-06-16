【足球熱話】莫迪歷難忘昔日戰友C朗　冀留效皇馬至掛靴

C朗拿度在皇家馬德里度過成功的9個球季，不論球隊或個人亦獲獎無數，同時與隊友建立深厚的感情。克羅地亞中場莫迪歷早前接受意大利傳媒訪問時，盛讚C朗在球技及品格上亦是頂級。

C朗拿度與美斯是當代兩大「球王」，二人多年來壟斷各項個人殊榮，莫迪歷成為首名球員打破壟斷，在2018年力壓二人勇奪金球獎。

莫迪歷自2012年夏天轉投皇馬後，與C朗在「銀河艦隊」共事6個球季，二人為皇馬勇奪西甲，並破紀錄創下歐聯三連霸。C朗拿度在俄羅斯世界盃後離開皇馬，但莫迪歷至今仍然懷念與C朗合作的日子。

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莫迪歷與C朗在皇馬合作多年，私交甚篤。（資料圖片／Getty Images）

「能成為密友大概總帶着愛」莫迪歷C朗的「親密照」：

莫迪歷早前接受意大利的《米蘭體育報》訪問，坦言C朗的球技與品格同樣上乘，「對我來說，C朗必定是個頂級的球員，我依然十分懷念他的入球及性格，他的好勝心能夠推動我們不斷向前。C朗的性格我認為是10分滿分，他擁有一顆善心並時常出手助人。」

莫迪歷與皇馬的合約直至下季季尾屆滿，早前曾經有傳聞指他將改投國際米蘭，但該名34歲的克羅地亞中場表明心跡，希望在皇馬掛靴，「我當然希望留在皇馬直至結束職業生涯，但球隊亦有最後的決定權，而我對自己甚有信心，我有能力在未來兩季保持高水平的發揮。我計劃報讀教練課程，如果有機會執教國家隊，對我是個莫大的光榮。」

莫迪歷希望在皇馬掛靴，並深信自己可以維持高水平至今兩季。（Getty Images）

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