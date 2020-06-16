【港超聯】足總被指行政失當謀「補鑊」　向FIFA爭轉會特事特辦

足總周二（16日）召開港超聯會議，跟港超球會及港甲晉峰代表討論復賽及下季各項安排。席上各方就國際足協日前公布的最新轉會指引商討對策，足總指將向FIFA爭取「特事特辦」，惟有球會對有關決定表示失望。

國際足協（FIFA）上周四就全球聯賽轉會窗及轉會球員上陣資格頒布最新指引，部份跟足總日前建議大相逕庭，令球會頓失預算。

足總今日跟港超球會召開會議，傑志會長伍健事後受訪時解釋，球會早前收到足總就FIFA指引發出的中文版本，惟今日卻發現該文件跟FIFA指引的英文版本有出入。

足總今日與港超球會及晉峰代表召開會議，商討復賽及下季安排。（袁志浩攝）

他形容事件是足總「行政失誤」，球會照單全收卻因此「慘食一棍」；而足總處理事情的態度亦「不要得」，「感覺是你有你講，他們不會理會，有事的話球會自己搞掂。足總做事既沒考慮後果，也沒有檢討，態度令人失望。」

承認匆忙下出錯 足總爭特事特辦

足總主席貝鈞奇未有正面回應文件出錯一事，他透露足總當時容許新球員參戰復賽，曾經過董事會及競賽部商討，惟因時間匆忙，加上球會催促，終在未獲FIFA回覆下作出決定，才導致問題產生。貝鈞奇指，將再向FIFA咨詢意見，「港超聯情況特殊，會爭取看看能否特事特辦，希望在6月底前給予球會答覆。」

傑志會長伍健指責足總行政失誤，卻要求球會承擔後果，態度不要得。（袁志浩攝）

傑志6新兵禁戰復賽 將以年青球員應戰

伍健則認為，足總能成功申請豁免的機會微乎其微，「如果FIFA希望給予成員豁免的空間，為何會寫得如此決絕？」他表示傑志已完成組軍，並有6位新兵將未能出戰復賽，惟陣中年青球員充裕，而根據FIFA指引，球會也可註冊青年軍球員參與餘下球季，「我們一直知道FIFA建議保留原有球員到季尾，所以早預計有此情況，以保障自己，否則只能自求多福。」伍健又補充，目前只能依照合約行事，球會不會剋扣新兵薪酬；但對於會否向足總追究有關損失，他僅回應「無話可說。」

貝鈞奇承認足總在匆忙中下決定致出錯，將向FIFA爭取特事特辦。（袁志浩攝）

8.22重啟球季 晉峰升班成數高

另外，貝鈞奇稱，足總決定2019/20球季餘下比賽將於8月22日重啟，並於9月27日煞科，惟賽程及註冊窗仍有待落賽。貝鈞奇受訪時也提及部份2020/21球季安排，包括聯賽暫訂維持雙循環賽制、維持菁英盃等，又指晉峰升班成數極高，「暫沒收到其他甲組球會升班意向，若屆時大埔找到新贊助，也可再考慮是否接受申請。」

羅傑承提出下季新增「特別外援」名額，有待足總審議。（袁志浩攝）

同時，有港超球會在席間提議下季增設「特別外援」名額，飛馬會長羅傑承指：「我提議若有外援曾經是國腳，或曾參戰頂級聯賽至少一個球季，可讓球會在現時註6出4的限制下，添加一個外援出場名額，志在宣傳。」貝鈞奇指若提議有助提高港超叫座力，董事局或會研究有關方案。

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【新積分榜】大埔退賽後餘6隊參賽，冠忠南區跌落第5位。（01美術製圖）

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