【足球轉會】利物浦放走6將換狼隊雙星　柏度為羅馬或月底即走

利物浦與首奪英超聯賽冠軍只差6分，紅軍大業功成在即，球員轉會傳聞停不了，繼艾達馬查奧爾後，被指看中狼隊陣中另一球星，甚至為兩人的到來放走陣中6員戰將。 車路士前線重臣柏度，已跟意甲球隊羅馬達成協議，為免影響這宗轉會交易，他或在本月底立即離隊。

利物浦盛傳的轉會市場新目標，是狼隊表現出色的23歲葡萄牙中場魯賓尼維斯（Rúben Neves）。此子的入球和助攻數據看似平平無奇，他的精準傳球和視野，令他成為狼隊陣中不可或缺的中場大腦。他是帶領狼隊上季重返英超的一大功臣，屢次盛傳被豪門看中，身價估計約5000萬英鎊。

加上被標上7500萬英鎊身價的艾達馬查奧爾（Adama Traore），兩人加起來轉會費已達1.25億英鎊。對於不肯付出5000萬英鎊為RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner）贖身的利物浦而言，那幾乎是沒有可能的銀碼，於是又傳出紅軍賣球員籌錢的消息。

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AC米蘭看中基達

被指會被清洗的6個利物浦球員，除拉爾拉拿原定6月約滿離隊，因疫情關係賽季延長，已簽短期合約踢至完季才離隊外，餘下5人中3個25歲或以下，套現料可賣得不俗價錢（見上列組圖），28歲的沙基利身價貼近3000萬英鎊，若5球員全數順利放走，有機會籌夠資金買入狼隊雙星。

然而今年各球會收入受新冠肺炎疫情及賽季停擺多月影響，預料夏季轉會窗會相當淡靜，因此紅軍要悉數賣出以上不合用球員套現不是易事。近日一宗轉會傳聞，或為利物浦解決部分難題：來自意大利的消息指出，AC米蘭有意引入拿比基達（Naby Keita）。

利物浦第四度與尼維斯扯上關係。（Getty Images）

紅軍心儀尼維斯已久

現年25歲的基達2017年跟利物浦簽約，至2018年夏天正式加盟，轉會費5275萬英鎊，創下當時紅軍轉會費紀錄。接近兩季以來，屢次受不同傷患困擾，一直未能穩奪正選一席。AC米蘭有意接收，暫時未知是以借用還是收購方式操作，假如是後者的話，他5000萬英鎊身價，可用來收購尼維斯。

然而基達是古天奴離隊後，中場大腦繼任人選，領隊高普未必願意放人。加上尼維斯作用上主要是防守或派牌式中場，陣中本身已有正宗6號位球員法賓奴，隊長軒達臣也十分稱職，暫時未有逼切需要買多一個作用類似球員。

不能忽視的是，紅軍已心儀尼維斯多年。早在2015年1月，利物浦已派出球探觀察被稱為「新布斯基斯」的尼維斯，當時他只有17歲。當高普2015年10月上任後，紅軍被指再次派出球探研究他，並有意在2016年1月出手買人。至2017年夏天，第三度傳出利物浦有意收購尼維斯，車路士亦加入競爭，惟最終將他收歸旗下的，是付出1580萬英鎊轉會費的英冠球會狼隊。

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柏度或在6月底立即離開車路士。（Getty Images）

柏度或6月約滿即走

32歲的車路士翼鋒柏度，今季因傷患纏身出場時間大減，今季僅9次聯賽上陣攻入1球助攻1次。他跟車路士的合約6月底屆滿，並已跟意甲球會羅馬傾妥個人條款，簽約兩年。

柏度正考慮是否跟車路士簽臨時短約，為藍軍完成約滿後餘下的7場聯賽、歐聯甚至足總盃賽事才離隊，不過最新消息指，柏度為免加盟羅馬出現變數，偏向6月30日立即離隊。換言之，柏度周日在英超車路士作客阿士東維拉、下周四主場對曼城及6月28日足總盃8強出戰李斯特城後，便會離開效力5年的車路士。