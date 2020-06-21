劉璇、程菲恩師陸善真父親節前病逝　中國女子體操輝煌締造者

中國女子體操隊曾經一度總是與世錦賽和奧運金牌擦身而過。一代又一代出色選手，技術頂尖卻在體操殿堂兩個最大舞台抵受不住壓力，未竟全功。 直到2006年以程菲為首的中國女子體操隊終於在世錦賽首次取得團體賽金牌，並在2008年北京奧運再下一城。 成功背後，培育出劉璇、程菲等不同年代女子體操世界冠軍級人馬的陸善真居功至偉，這位功勳教練19日（周五）突發心臟病逝世，終年63歲。

新華社引述中國體操協會20日（周六）發布的訃告，中國體操功勳教練陸善真19日突發心肌梗塞逝世。

1957年出生的陸善真原籍浙江溫州，20歲便開始在家鄉浙江出任省體操隊教練員，1983年起出任國家隊教練員，至1993年出任中國體操女子隊總教練。數十年教練生涯中，先後培養奎媛媛、畢文靜、劉璇、孫曉姣、程菲、楊伊琳、張楠、何寧等多位世界冠軍和奧運冠軍，生涯最大成就，是先後領軍取得中國首面世錦賽女團金牌和2008年為中國女子體操隊首奪團體賽奧運金牌。

2012年倫敦奧運是陸善真帶隊的最後一屆奧運，並由鄧琳琳取得一面平衡木金牌，也成為中國女子體操隊到目前為止最後一個奧運冠軍。沒有他的帶領，經驗不足的中國女子體操隊在2016年里約熱內盧奧運未能取得任何金牌，只憑女團得到一面銅牌。

注重細節的嚴父

有「璇美人」稱號的悉尼奧運平衡木金牌得主劉璇，曾在2008北京奧運期間提及「師父」陸善真。一堆女孩子中任教，看似是慈父，事實正好相反：「他其實很嚴肅，陸指導不說話沒表情的時候，真的很嚴肅。」又稱，「陸導其實平時不怎麼發火，但真的一旦發火大家都很害怕，因為他很威嚴。」

體操項目往往在細節定勝負，劉璇說出一件小事，說明師父的精細之處，「陸導是個很細心的人。在最後一項程菲上場的時候，號碼布有點掉下來了，是陸導幫她疊的。陸導是個特別懂得研究的人，教練員的責任非常大。」

每天對着一班小娃娃，難免有生氣之時，不過他的看法是：「沒有真正調皮的運動員，只有我們的思想跟不上」，一語道盡他的境界修為。

陸善真在北京奧運期間安慰程菲。（Getty Images）

適當時為弟子減壓

陸善真的成功不止單靠嚴厲與精細，注重選手心理狀態，能夠適時為徒弟減壓，才是他帶領中國女子體操創下歷史新一頁的主因。繼劉璇後，程菲成為他另一愛徒。2005至2007年連續三屆贏得世錦賽跳馬冠軍後，外界對程菲奪得北京奧運跳馬金牌期望極大。

他深知剛強易折的道理，於是在2006年世錦賽後向傳媒稱，「如果我們對她企盼太大，給她過多的壓力，給她的訓練排得太滿，也不利於她重點項目的發揮」，打「開口牌」要求外界別向愛徒加添無謂壓力。

結果2008年北京奧運中國女子體操隊頂住主場壓力，順利拿下史上首面、也是至今唯一一面體操女團金牌，加上何可欣在高低槓的金牌，以及另外4面個人項目銅牌，共得2金4銅創下歷來最佳成績。程菲在主項跳馬只得銅牌，算是失手，隊友何可欣有點意外的金牌算是彌補個人項目的一點遺憾。

陸善真直到生命最後仍為體操運動貢獻自己。（新華社）

劉璇、程菲齊悼恩師

即使他在2012倫敦奧運後退下國家女子隊主教練之位，陸善真一直沒有離開體操，繼續從事教練和培訓工作，分享經驗。從不同崗位繼續將自己奉獻在體操運動，直至生命最後一刻。

兩大女徒得知恩師突然離世均難掩哀痛，劉璇在微博中寫道：「我的陸導，我們的陸導，我不想接受這個消息，我不想相信。這一刻，我就是當年跟在您屁股後面的小姑娘——我的陸導沒有走！親愛的陸導，您是我們女一隊的父親，永遠都是，無論在哪裡，想起您，都會愛您愛得深深的，遇見您，福分也是深深的；想您，會一直深深的。」

程菲則在社交媒體上載一張全黑圖，附上一句：「永遠不知道明天會面對什麼。您走好。」