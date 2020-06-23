【新冠肺炎】網壇一哥祖高域與妻子齊染疫　一場表演賽4球手確診

由網壇「一哥」祖高域籌辦的巡迴賽，成為新冠肺炎的播毒之地！繼有份出席比賽的迪米杜夫、哥歷及杜洛伊基3名參賽球手確診新冠肺炎後，祖高域剛發聲明指，他與妻子Jelena都確診新冠肺炎，成為第4位因今次賽事染疫的球手。

世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic）近日籌辦巡迴表演賽，首站在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉行，之後轉到克羅地亞的扎達爾上演第二站。不過，這項表演賽成為新冠肺炎傳播之地！

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祖高域今月籌辦巡迴表演賽，但多名球員及教練確診新冠肺炎。（Getty Images）

世界排名第19位的保加利亞球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）周日確診新冠肺炎，賽事腰斬，第二站的決賽取消，所有球手接受病毒檢測。之後，世界排名第33位的克羅米亞球手哥歷（Borna Coric）及184位的塞爾維亞球手杜洛伊基（Viktor Troicki）相繼中招。搞手祖高域在沒有接受病毒測試之下，就在周日趕回貝爾格萊德，最終在周二（23日）發聲明表示已確診。

網壇一哥祖高域確診新冠肺炎。（Getty Images）

祖高域在聲明中表示，他與妻子Jelena都確診新冠肺炎，而他們的孩子則未有染疫。在祖高域公佈檢測呈陽性之前，已有不少球手對他在這時候搞慈善賽大肆抨擊，澳洲球手基域奧斯認為舉行表演賽是愚蠢的決定，英國球手伊雲斯更指祖高域應承擔部分責任。

其餘3名確診新冠肺炎參賽球手：

事實上，今次賽事帶來的後遺牽連甚廣，除4名球手確診外，杜洛伊基的懷孕妻子亦染病。迪米杜夫的教練及祖高域的體能教練亦對病毒測試呈陽性。34歲的杜洛伊基與祖高域相當老友，兩人以前拍檔出戰雙打比賽，他說：「我及太太的測試都呈陽性。她在上周五測試，我及女兒就在周日接受檢測，我女兒呈陰性，而我及太太就呈陽性。」據報，杜洛伊基的太太正懷孕，預產期在未來幾個星期。

阿歷山大薩維列夫（右）對測試呈陰性，祖高域（左）則宣布確診。（Getty Images）

英國球手伊雲斯（Dan Evans）更指祖高域應承擔部分責任，他說：「我不認為你應該舉行球員派對，還大家一起跳舞。之後，有兩個好球手確診了（訪問時杜洛伊基尚未確診）。他應該為事件及之後的發展負上部分責任。這是一個壞榜樣，就算那個國家沒有保持兩米距離的規例。這是不是開玩笑？他們無視一切規例。迪米杜夫及哥歷染病，真的不幸。不過，如果你回看這一切，他們的染病值得驚訝嗎？」

確診的迪米杜夫接觸多名球手（按圖放大）：