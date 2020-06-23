【網球】王康傑宣布暫時退役盼重拾動力 胞妹王康怡放眼法網

新冠肺炎疫情於本地稍為緩和，香港中華游樂會宣布將在下月初舉辦「香港精英網球邀請賽」，期望本地球手在疫情的影響下，仍能重拾比賽狀態。賽事邀請16位本地精英球手參賽，分成男、女各2組決出4強，再爭奪冠軍。 香港球手王康傑、楊柏朗、張瑋桓及王康怡今（23日）出席賽前記者會及抽籤儀式。當中王康傑就透露，自己由今年3月中開始已沒有再參與全職訓練，暫時退役，但接下來仍會繼續以自己的方式訓練。

對於即將舉行的邀請賽，王康傑（Jack）直言未敢對奪冠抱太大期望，「始終其他人都有正規訓練，同時亦想看看靠自己訓練可以去到幾遠」。原來早在兩個多月前，Jack已離開了體院，放下了全職運動員的身份。他坦言自己仍然喜歡網球，只是近來沒有了以往踏上網球場的衝勁，「可能離開一段時間就能重拾那種感覺」。其實Jack在半年前經已開始考慮退下來，「因為開始覺得自己打網球多年，又打了六年全職，期間亦一直有比賽，但最近好像沒有好的成績，與其這樣『兩頭唔到岸』，不如先暫停一下，看看能否找回動力。」

王康傑表示早前已結束職業生涯，但不會放棄網球。（甘婉湄攝）

去年底，王康傑與妹妹王康怡（Cody）於「全港網球公開賽」中，奪得公開賽混雙冠軍。雖然在談及哥哥退役一事時，Jack身旁的Cody反應不大，但她亦暗示期望能繼續夥拍哥哥出戰混雙賽事。現時年僅21歲的Jack亦坦言，知道家人希望自己繼續打網球，但始終不想浪費時間，希望自己在沉澱期間作其他嘗試。「其實都不會放棄網球這事業，只是會考慮一下是否繼續以球員、還是教練又或其他身份參與網球。」

王康傑、楊柏朗、張瑋桓及王康怡一同出席邀請賽的抽籤儀式。（甘婉湄攝）

另外，作為香港網壇新星的Cody，於年初澳洲網球公開賽勇闖青年組女單8強，為香港第一人。但因為新冠肺炎疫情的關係，大滿貫賽事受疫情影響，溫布頓宣布取消，而美網亦取消青年組別賽事。本應能乘澳網的氣勢繼續出戰大滿貫的Cody，亦相當遺憾：「原本想趁今年最後一年打青年組別，想再提高自己的排名，但現在就少了很多機會， 所以希望今年仍能參與法國網球公開賽。」

王康怡坦言對於疫情令大滿貫取消或不設青年賽感失望。（甘婉湄攝）

沒有比賽的數個月的Cody早前亦「意外地」完成中學文憑試，「原本預計文憑試會『撞正』大滿貫賽事，所以未必會考到。但就剛巧因為疫情而沒有比賽，就能完成所有科目的考試」。她暫時計劃繼續升讀大學，將同時兼顧網球與學業。Cody現已重回正規訓練大概3個星期，但她指，由於許久沒有比賽，無論要投入比賽抑或重拾狀態都需要時間，因此對下月初的邀請賽不會給自己太大壓力。